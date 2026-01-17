Xã hội

Giao thông

Quảng Ngãi: Cầu treo mới giúp hơn 300 hộ dân đi lại an toàn

SGGPO

Ngày 17-1, UBND xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao cầu treo dân sinh bắc qua sông Pô Kô, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Đăk Wâk.

3125741046281352090.jpg
Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu treo

Thôn Đăk Wâk, xã Đăk Môn hiện có hơn 300 hộ dân. Những năm qua, để đến khu sản xuất của thôn với diện tích hơn 100 ha, người dân phải qua một cây cầu treo tạm do nhân dân tự làm. Qua thời gian sử dụng, cầu đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực tế đó, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei đã kết nối với các nhóm thiện nguyện trên cả nước, hỗ trợ gần 360 triệu đồng và người dân trong thôn đã đóng góp thêm 313 triệu đồng để xây dựng cầu treo kiên cố. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình hoàn thành với chiều dài 70m, chiều rộng 1,4m.

3867206444936343364.jpg
Cầu treo hoàn thành, phục vụ đi lại cho người dân

Ông Nguyễn Văn Trà, Chủ tịch UBND xã Đăk Môn cho biết, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân cùng quản lý, giữ gìn công trình, bảo đảm sử dụng bền lâu, qua đó phát huy hiệu quả cây cầu trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Đăk Môn Nguyễn Văn Trà Cầu treo Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn