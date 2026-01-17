Quảng Ngãi: Cầu treo mới giúp hơn 300 hộ dân đi lại an toàn

Ngày 17-1, UBND xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao cầu treo dân sinh bắc qua sông Pô Kô, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Đăk Wâk.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu treo

Thôn Đăk Wâk, xã Đăk Môn hiện có hơn 300 hộ dân. Những năm qua, để đến khu sản xuất của thôn với diện tích hơn 100 ha, người dân phải qua một cây cầu treo tạm do nhân dân tự làm. Qua thời gian sử dụng, cầu đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực tế đó, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei đã kết nối với các nhóm thiện nguyện trên cả nước, hỗ trợ gần 360 triệu đồng và người dân trong thôn đã đóng góp thêm 313 triệu đồng để xây dựng cầu treo kiên cố. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình hoàn thành với chiều dài 70m, chiều rộng 1,4m.

Cầu treo hoàn thành, phục vụ đi lại cho người dân

Ông Nguyễn Văn Trà, Chủ tịch UBND xã Đăk Môn cho biết, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân cùng quản lý, giữ gìn công trình, bảo đảm sử dụng bền lâu, qua đó phát huy hiệu quả cây cầu trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

HỮU PHÚC