Quảng Ngãi: Hàng trăm cán bộ giúp dân sửa chữa nhà ở

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh, Đăk Sao có hàng trăm căn nhà bị tốc mái, sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Clip: Cán bộ xã Đăk Sao giúp dân sửa nhà

Thống kê sơ bộ cho thấy, tại các xã Măng Ri, Ngọc Linh có 37 căn nhà và kho lúa bị hư hại; xã Tu Mơ Rông có 9 căn; nặng nhất là xã Đăk Sao với khoảng 100 căn bị tốc mái, sạt lở. Trước tình hình đó, trong sáng 7-11, các địa phương đã huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà ở với tinh thần khẩn trương, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ xã Đăk Sao giúp người dân sửa chữa mái tôn bị hư hỏng

Tại xã Đăk Sao, từ rạng sáng cùng ngày, gió kèm mưa lớn đã làm hư hỏng khoảng 100 căn nhà. Khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng nay, UBND xã huy động hơn 100 cán bộ thuộc các lực lượng công an, dân quân, tổ an ninh xuống 17 thôn giúp dân sửa nhà.

Cán bộ xã Đăk Sao giúp dân sửa chữa mái tôn

Cán bộ xã Đăk Sao giúp người dân khắc phục nhà ở bị hư hại

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, cho biết do số lượng nhà cửa hư hại lớn, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia hỗ trợ. Trước mắt, xã ứng kinh phí mua tôn, đinh để giúp người dân sửa chữa mái nhà, phấn đấu hoàn thiện sớm để người dân ổn định sinh hoạt.

Công an xã Đăk Sao giúp dân khắc phục thiệt hại nhà ở

Tại xã Tu Mơ Rông, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã, đã trực tiếp đến các hộ dân bị thiệt hại để thị sát, động viên và chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Thực hiện chỉ đạo này, cán bộ xã đã xuống từng làng, cùng bà con dựng lại mái tôn bị hư hỏng, giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Công an xã Đăk Sao giúp dân sửa nhà bị hư hại

HỮU PHÚC