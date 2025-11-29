Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 15

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn trước diễn biến bão số 15.

Sáng 29-11, tại khu vực cửa biển Sa Cần, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng đã thông báo cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vùng cửa sông, cửa biển Sa Cần nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão số 15. Đồng thời, rà soát, kiểm đếm số lượng phương tiện trên biển để chủ động phòng tránh bão.

Các tổ kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn ngư dân di chuyển lồng bè đảm bảo an toàn trước bão số 15. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trung tá Lê Văn Bình, Chính trị viên Hải đội 23, cho biết: “Các tổ kiểm tra, tuyên truyền đã tiếp cận phương tiện và hơn 50 lồng bè của 30 hộ dân, yêu cầu ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn”.

Ngư dân Phạm Kiều Huy (thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường) cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin về bão số 15, tôi đã khẩn trương di chuyển toàn bộ lồng bè nuôi cá vào khu vực neo đậu an toàn”.

Tại các khu vực dân cư ven biển xã Vạn Tường, các lực lượng chức năng phát loa tuyên truyền cho hơn 300 hộ dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chủ động di dời khỏi khu vực nguy cơ triều cường và sạt lở cao.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh tiếp cận từng tàu cá trên cửa biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện các tổ công tác của Đồn Biên phòng Bình Thạnh duy trì lực lượng, phương tiện và luôn sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Vận động các tàu cá về nơi neo đậu tránh trú. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tính đến 10 giờ ngày 29-11, theo thông tin Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 170 tàu, 1.589 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, có 6.252 tàu đang neo đậu tại bến. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Tại đặc khu Lý Sơn, 52 bè đã được đưa vào khu neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Hiện, UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình của bão; duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

NGUYỄN TRANG