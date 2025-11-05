Quảng Ngãi: Nhiều lực lượng ra quân giúp dân chằng chống nhà cửa trước bão số 13

Chiều 5-11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các lực lượng cảnh sát biển, biên phòng và công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, chiều 5-11, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã có mặt hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa phòng tránh thiệt hại do bão gây ra.

Thiếu tá Trần Văn Khoa, Chính trị viên phó Hải đội 23, cho biết: “Hải đội đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ xuống từng khu dân cư, ưu tiên hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi dùng các bao nilông đổ nước, chằng vào những vị trí xung yếu trên mái tôn để chống tốc mái khi gió mạnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”.

Bà Huỳnh Thị Khéo (90 tuổi) xúc động nói: “Bà nghe nói bão mà lo lắm, giờ mấy cháu xuống chằng chống cho mái tôn chắc chắn, bà yên tâm hơn nhiều. Cảm ơn các cháu đã lo cho dân”.

Tại đặc khu Lý Sơn, ngày 5-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn (BĐBP Quảng Ngãi) đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ xuống các khu dân cư hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, chủ động ứng phó với bão.

Trung tá Đinh Văn Thôi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết, đơn vị đã phân công các tổ công tác đến từng hộ dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và gia đình có nhà ở không kiên cố để giúp gia cố mái tôn, cửa ra vào, chằng buộc vật dụng dễ bị gió cuốn.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Lý Sơn cũng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân di chuyển tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng các phương án phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tại miền núi xã Đông Trà Bồng, các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, công chức xã đã ra quân hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, chặt tỉa cây xanh và thu dọn vật dụng có nguy cơ bị gió cuốn bay.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến chiều 5-11, tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 197 tàu, 2.763 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Theo kịch bản ứng phó bão và mưa lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, trong tình huống bão có cường độ cấp 10-11, giật cấp 12, toàn tỉnh dự kiến phải sơ tán 26.774 hộ với 89.416 nhân khẩu tại 77 xã, phường và đặc khu đến nơi an toàn. Đối với tình huống lũ lớn trên các sông Trà Bồng, Vệ, Trà Khúc và Trà Câu vượt mức báo động 3, dự kiến di dời 8.718 hộ với 28.487 nhân khẩu tại 35 xã, phường có nguy cơ ngập sâu. Riêng khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét (tại 301 điểm thuộc 49 xã), tỉnh dự kiến phải di dời, sơ tán 4.057 hộ với 16.079 nhân khẩu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

