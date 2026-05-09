Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 9-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú TPHCM), giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống; Huỳnh Công Danh (sinh năm 1993, trú TPHCM) và Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999, quê Vĩnh Long, hiện trú TPHCM) phụ trách kỹ thuật, vận hành; Ngô Trọng Thành (sinh năm 1994, trú TPHCM), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp, hiện trú TPHCM), Nguyễn Na Sil (sinh năm 1994, quê Tây Ninh, hiện trú TPHCM) và Tạ Công Thi (1997, quê Gia Lai, hiện trú TPHCM) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004, trú TPHCM) là đại lý cấp 2.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan. Sau đó dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz.

Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra

Từ tháng 7-2025, sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Huỳnh Công Danh

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Tạ Công Thi

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng; khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - CHÂU HẢI