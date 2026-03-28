Khánh Hòa: Bắt 2 đối tượng trong vụ cán bộ công an xã hy sinh

Sáng 28-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ chống người thi hành công vụ khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh tại khu vực sông Cái (thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm) vào ngày 21-3.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 21-3, tổ tuần tra Công an xã Diên Lâm gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải thực hiện kế hoạch công tác, kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Tại khu vực sông thuộc thôn Đồng Trăn 3, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) đang sử dụng bè hút cát trái phép dưới lòng sông.

Công an dẫn giải đối tượng Trần Anh Tuấn. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, hai đối tượng không chấp hành, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tiếp cận bè khai thác cát, dẫn đến việc đồng chí Hải bị đuối nước, tử vong.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị chức năng thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

