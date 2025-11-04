Quảng Trị: Giải cứu 3 người bị cô lập giữa rừng, đưa bệnh nhân vượt lũ đến viện

Ba người bị cô lập khi đi làm rừng và một bệnh nhân suy thận được Công an Quảng Trị kịp thời cứu giúp, đưa đến nơi an toàn.

Ngày 4-11, Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời giải cứu ba người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại khu vực đập tràn xã Hiếu Giang.

Ba người gồm Mạc Văn Phấn (SN 1992), Lang Văn Duẩn (SN 1986) và Vy Văn Vỹ (SN 1983), cùng quê Nghệ An, vào Quảng Trị làm nghề trồng rừng. Khi trở về, do đập tràn bị hư hỏng, nước lũ dâng cao đã khiến họ bị mắc kẹt giữa rừng.

Công an có mặt kịp thời giải cứu 3 người dân cô lập trong lũ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy, 1 ca nô và lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an xã Hiếu Giang tổ chức cứu hộ. Sau hơn một giờ vượt mưa lũ, lực lượng chức năng đã đưa cả ba người đến nơi an toàn.

Bà Gi được đưa đến bệnh viện kịp thời

Cùng ngày, Công an xã Tân Mỹ cũng kịp thời hỗ trợ đưa bà Đỗ Thị Gi (SN 1970), bệnh nhân suy thận mãn tính, đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo trong điều kiện tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn.

MINH PHONG