Quảng Trị: Khống chế 2 vụ cháy rừng tràm

Video: Lực lượng chức năng khống chế 2 vụ cháy rừng tràm

Đến 15 giờ, ngày 23-6, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang tạo đường băng cản lửa để cô lập đám cháy rừng, nỗ lực không để lửa lan diện rộng vào khu dân cư tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa giữa trời nắng nóng và gió thổi mạnh

Thời tiết tại khu vực xảy ra cháy rừng đang có gió thổi rất mạnh. Gió liên tục đổi hướng khiến tàn lửa bay xa, gây thêm các đám cháy mới.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23-6, tại khu vực rừng tràm ở các xã Vĩnh Định, Triệu Cơ xuất hiện đám cháy. Chính quyền các xã huy động lực lượng chức năng và người dân triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do gió phơn Tây Nam khá mạnh kèm khu vực rừng có lớp thực bì dày khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

HÀ THƯƠNG - VĂN THẮNG