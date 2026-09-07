Quảng Trị: Sẽ tổ chức hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ ở Cồn Tiên

Chiều 7-9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Theo tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng, giai đoạn 1965-1968, Cồn Tiên là một cứ điểm đặc biệt quan trọng. Cùng với Dốc Miếu, Cồn Tiên tạo thành những căn cứ phòng thủ kiên cố của quân đội đối phương, nằm trong hệ thống hàng rào điện tử McNamara, nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Nhân chứng trao đổi thông tin với Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Cồn Tiên

Trận đánh ngày 8-5-1967 của Đại đội Đặc công Vĩnh Linh thuộc Tiểu đoàn Đặc công 31, Mặt trận B5 và Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 vào căn cứ Cồn Tiên là một trong những trận đánh oanh liệt, trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường và lòng dũng cảm phi thường của quân và dân ta, góp phần làm phá sản hoàn toàn tham vọng của tuyến phòng thủ McNamara.

Sau trận đánh, nhiều liệt sĩ được chôn cất tại khu vực căn cứ Cồn Tiên. Trong đó, từ năm 1988 đến năm 2007, lực lượng chức năng đã quy tập khoảng 93 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đại tá Trương Viết Hải chủ trì và kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kịch bản và các điều kiện phục vụ hội thảo; tập trung nghiên cứu tài liệu lịch sử, kiểm chứng thông tin nhân chứng, đối chiếu với kết quả khảo sát thực địa, bảo đảm tính khách quan, chính xác. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, nội dung, góp phần tổ chức hội thảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

"Thông qua hội thảo, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, khoanh vùng, làm cơ sở triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cồn Tiên; đồng thời kêu gọi các nhân chứng, tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, đồng đội và nhân dân", Đại tá Trương Viết Hải nhấn mạnh.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN