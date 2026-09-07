Xã hội

Quảng Trị: Phát hiện mộ tập thể liệt sĩ ở khuôn viên một ngân hàng

SGGPO

Ngày 7-9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khảo sát, tìm kiếm và quy tập mộ tập thể 2 hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên một ngân hàng tại phường Quảng Trị

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... và tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá. Đây có thể là mộ tập thể bị bom đánh sập hầm.

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Phát hiện mộ tập thể liệt sĩ ở khuôn viên một ngân hàng tại phường Quảng Trị

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp với các cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Chiều 7-9, tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm thấy, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ.

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Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, từ vị trí đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ trong các ngày 3 và 4-9, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân địa phương mở rộng phạm vị tìm kiếm theo phương pháp đào chặn, từng lớp đất được đào tìm cẩn trọng, kiên trì cách khu vực cũ khoảng 5m.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng quy tập phát hiện hài cốt ở độ sâu khoảng 1,2m, được bao gói trong tấm tăng.

Hài cốt đã phân hủy nghiêm trọng, phần lớn hóa thành đất đen, chỉ còn một đoạn xương cánh tay dài khoảng 19cm.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện 8 cúc áo quần bộ đội, 18 đinh đóng quan tài, 1 tấm tăng và 1 dây buộc hài cốt.

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VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN

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