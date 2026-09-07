Dẹp nạn ưu ái “cò” làm thủ tục đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đề nghị các địa phương kiểm soát chặt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai, bảo đảm công bằng, minh bạch, không để trường hợp ủy quyền cho “cò” được ưu ái về thời gian, quy trình.

Bộ NN-MT yêu cầu số hóa, đẩy nhanh giải quyết thủ tục đất đai cho người dân. Ảnh minh họa: NGUYỄN MINH

Chiều 7-9, thông tin từ Bộ NN-MT cho biết, Bộ vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo Bộ NN-MT, thời gian qua có phản ánh về tình trạng hồ sơ đất đai bị trả lại nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài, trong khi một số trường hợp ủy quyền qua “cò” (môi giới) lại được giải quyết nhanh.

Vì vậy, Bộ đề nghị các địa phương kiểm soát chặt quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn bằng văn bản một lần duy nhất về các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý.

Đối với hồ sơ trễ hạn, cơ quan giải quyết phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Các địa phương bố trí cán bộ đủ năng lực, am hiểu pháp luật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không để xảy ra tình trạng hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu. Đồng thời, công khai đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, nghĩa vụ tài chính và thời hạn giải quyết.

Các địa phương cũng phải tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ, đồng thời công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

PHÚC HẬU