Quốc lộ 51 thông thoáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu (TPHCM) trong sáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 thông thoáng hơn hẳn so với những kỳ nghỉ lễ trước đây, khiến nhiều người bất ngờ.

Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thông thoáng trong sáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng trong sáng 1-1-2026, đoạn từ Ngã 3 Vũng Tàu đến trạm thu phí T1 hầu như chỉ có xe ô tô gia đình, xe máy di chuyển hướng về phía Vũng Tàu bắt đầu kỳ nghỉ 4 ngày.

Nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 51 sáng 1-1 rất thoáng

Tại nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây với Quốc lộ 51, điểm thường xảy ra tắc nghẽn thì sáng nay lại rất thông thoáng, các xe di chuyển đều. Khoảng 9 giờ sáng, di chuyển xuống khu vực Ngã ba Nhơn Trạch, một trong những điểm thường xuyên kẹt xe hàng cây số thì sáng nay lại không có tình trạng này.

Quãng đường còn lại từ trạm T2 về Phú Mỹ, các xe di chuyển đều, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Riêng đoạn từ Vedan lên Mỹ Xuân, mặt đường một số đoạn (làn dành cho ô tô) đang được sửa chữa nên các xe di chuyển chậm hơn bình thường.

Quốc lộ 51 tại nút giao thông giữa Đồng Nai và TPHCM đông xe nhưng không ùn ứ

Anh Ngô Văn Tuấn (ngụ tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, quả thật tôi rất bất ngờ khi chứng kiến nghỉ tết mà Quốc lộ 51 lại thông thoáng hơn ngày thường. Thường những kỳ nghỉ lễ trước đó đi lại rất khó khăn vì xe đông, nhiều lúc có tai nạn nên nhiều người không muốn đi.

Quốc lộ 51 thông thoáng trong sáng 1-1 tạo cảm giác dễ chịu cho người dân hướng về biển nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo đánh giá, sáng nay, Quốc lộ 51 trở nên thông thoáng hơn so với ngày thường vì có ít xe tải, container chở hàng hóa. Phần nữa là do kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, người dân lựa các tour đi xa, có đường cao tốc di chuyển nhanh.

PHÚ NGÂN