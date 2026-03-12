Khánh Hòa: Khẩn trương sửa chữa các tuyến giao thông bị mưa lũ tàn phá

Ngày 12-3, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Toàn tỉnh hiện triển khai 27 công trình sửa chữa, trong đó có 12 công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp với tổng kinh phí dự kiến khoảng 303 tỷ đồng, nhằm khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ 27C, quốc lộ 27 và nhiều tuyến tỉnh lộ; đồng thời triển khai 15 hạng mục sửa chữa đột xuất trên các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.

Một vị trí sạt lở trên tỉnh lộ 9 (đoạn đèo Khánh Sơn). Ảnh: HIẾU GIANG

Dự kiến trong tháng 3-2026, các hồ sơ dự án sẽ được UBND tỉnh phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Phần lớn công trình phấn đấu hoàn thành trong quý 2-2026; riêng các tuyến hư hỏng nặng như quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), tỉnh lộ 9 (đèo Khánh Sơn) và tỉnh lộ 707 dự kiến hoàn thành trong quý 2 đến quý 3-2026.

Hiện công tác dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa tạm thời để bảo đảm thông xe đã hoàn thành trên các tuyến trọng điểm như đèo Khánh Sơn và đèo Khánh Lê từ tháng 12-2025. Các nhà thầu bảo trì cũng đã vá ổ gà, thảm bê tông nhựa mặt đường, gia cố taluy âm bằng rọ đá, kè đá và đóng cọc để bảo đảm giao thông an toàn.

Đợt mưa lũ tháng 11-2025 đã gây thiệt hại nặng cho hạ tầng giao thông tỉnh Khánh Hòa, ước tính khoảng 1.970 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 381km đường bị sạt lở, hư hỏng, cùng 214km đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều cầu treo bị hư hỏng, đứt cáp và hơn 40 cống tràn bị sụt lún, hư hại, khiến giao thông nhiều khu vực bị chia cắt.

HIẾU GIANG