Đắk Lắk: Bác bỏ thông tin sai sự thật về tai nạn giao thông liên quan CSGT

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh, làm rõ trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về một vụ tai nạn giao thông liên quan lực lượng CSGT.

Trước đó, trong các ngày 11 và 12-3, tài khoản Facebook tên T.K.H. đăng tải nội dung cho rằng: “Một CSGT và một người dân tử vong do tai nạn giao thông giữa xe mô tô công vụ và một phương tiện khác khi CSGT truy đuổi người vi phạm”. Thông tin này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Qua xác minh, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bài đăng là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và chỉ theo dõi, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

MAI CƯỜNG