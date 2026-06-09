Quy định mới về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Về định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5 đến 10%).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu trong một cuộc họp

Giai đoạn 2027 - 2031, tinh giản biên chế từ 5 đến 10%

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2-6-2026 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Quy định 183-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của hệ thống chính trị (các đơn vị sự nghiệp công lập), số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18-7-2022 về việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

>>> Xem toàn văn Quy định số 183-QĐ/TW TẠI ĐÂY

Đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng vừa ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý biên chế và Quyết định giao biên chế năm 2026 của hệ thống chính trị, rà soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, trình đồng chí Thường trực Ban Bí thư xem xét, ban hành.

Về định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5 đến 10%) trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế. Chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ; định kỳ đánh giá cán bộ bằng các chỉ số được lượng hóa, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực vào bộ máy.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị nêu, đối với những nơi có số công chức, viên chức có mặt lớn hơn số biên chế được giao năm 2026, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp, điều chỉnh để đến hết năm 2026 phải đưa về đúng số biên chế được Bộ Chính trị giao.

Đối với các thành phố lớn, đô thị đặc biệt (như thành phố Hà Nội và TPHCM) được Bộ Chính trị quyết định cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế thì thực hiện theo chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị.

Giao biên chế phải gắn chặt với vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể; những công việc có thể số hóa, tự động hóa, xã hội hóa thì kiên quyết giảm biên chế hành chính giản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt.

Phải chuyển mạnh tư duy "quản lý biên chế" sang "quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước" với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được giao. Xác định tổng biên chế của hệ thống chính trị có cơ cấu hợp lý.

Không để tình trạng nơi thiếu người làm việc thì không được bổ sung, trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ biên chế ổn định. Phải có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc "có vào - có ra" đối với biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "xin biên chế", "giữ ghế", "giữ cơ cấu" vì lợi ích cục bộ. Từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát kỹ lưỡng, thực hiện sắp xếp tổ chức bên trong, bảo đảm lược bỏ các khâu trung gian, bộ phận hoạt động hình thức, năng suất thấp.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đổi mới toàn diện để xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 thật sự khoa học với những định mức, tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng đến từng vị trí việc làm; gắn với hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng biên chế một cách hiệu quả, thực chất, báo cáo Bộ Chính trị vào cuối quý 4-2026.

>>> Xem toàn văn Kết luận số 40-KL/TW TẠI ĐÂY

LÂM NGUYÊN