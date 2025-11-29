Chợ Bình Tây tấp nập đón khách cả ngày và đêm

Thông tin từ chợ Bình Tây, nơi đây sẽ thu hút khách đến tấp nập cả ngày và đêm bằng các sản phẩm mới lạ, đặc trưng.

Ngày 29-11, Ban Quản lý Chợ Bình Tây (TPHCM) chính thức ra mắt chương trình tham quan mang tên “Chạm vào dấu xưa – Chợ Bình Tây”.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Phương, Trưởng ban Quản lý chợ Bình Tây cho hay, đây là hoạt động mới nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu kinh tế, du lịch tại địa phương. Dự kiến, chương trình được tổ chức vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Ngay từ cổng chính, du khách được đón tiếp trong không gian đậm chất truyền thống, nghe giới thiệu về lịch sử gần 100 năm của ngôi chợ, một trong những biểu tượng kiến trúc – thương mại quan trọng của vùng Chợ Lớn.

Khách tham quan, tìm hiểu về chợ Bình Tây vào trưa 29-11

Du khách dừng chân khá lâu trước khu vực tượng Quách Đàm, nơi tái hiện câu chuyện về người thương nhân giàu lòng nghĩa hiệp đã đóng góp công sức lớn cho sự hình thành chợ. Bên cạnh đó, hành trình còn đưa du khách khám phá kiến trúc Pháp – Trung Hoa độc đáo, cùng nhiều câu chuyện dân gian, giai thoại gắn với cộng đồng người Hoa đã sinh sống, làm nên diện mạo khu vực suốt nhiều thập kỷ.

Không khí lễ hội được tăng thêm với màn biểu diễn múa Lân Sư Rồng và trống hội, những nét văn hóa đặc trưng thường gặp trong dịp Tết Nguyên tiêu, lễ vía hay các lễ hội truyền thống. Du khách cũng được nghỉ chân tại khu vực ẩm thực, thưởng thức trà, cà phê và những món bánh ngọt dân gian quen thuộc.

Góc chụp hình được người dân, du khách yêu thích khi đến với chợ Bình Tây

"Trước đây tôi chỉ ghé mua hàng, còn nay là du khách tham quan, trải nghiệm. Tôi rất ấn tượng với kiến trúc cổ kính và những thông tin thú vị về ngôi chợ gần 100 tuổi này", chị Lê Thúy Hằng, ngụ tại Hải Phòng cho biết.

Chương trình trải nghiệm còn mở rộng sang hoạt động workshop thủ công: tô vẽ đầu Lân mini, làm bao lì xì, làm quạt giấy giúp du khách tự tay tạo nên món quà lưu niệm.

Khách tìm hiểu về các sản phẩm quà tặng tại chợ Bình Tây vào trưa 29-11

Bên cạnh sản phẩm du lịch ban ngày, từ ngày 1-12 này, phường Bình Tây sẽ đưa phố đêm Chợ Lớn vào vận hành nhằm tạo không gian giải trí – ẩm thực – mua sắm về đêm. Phố đêm có diện tích hơn 1.500m², trải dọc bốn tuyến đường bao quanh chợ gồm Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình.

Các khu vực ẩm thực, quầy hàng lưu động, xe food truck (bán đồ ăn di động) được bố trí hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Hệ thống vỉa hè và bãi giữ xe được tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân lẫn du khách.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh, phố đêm sẽ trở thành điểm nhấn mới của Chợ Lớn, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương, mở rộng cơ hội sinh kế cho tiểu thương.

THI HỒNG