Ra mắt mô hình "Học sinh 5 không" để kéo giảm bạo lực học đường

Sáng 26-11, Công an phường Bình Hòa (TPHCM) phối hợp với một số trường học ở phường ra mắt mô hình "Học sinh 5 không", nhằm kéo giảm tình trạng bạo lực học đường.

Trung tá Nguyễn Tiến Thiện, Phó trưởng Công an phường Bình Hòa thông tin về việc thành lập mô hình "Học sinh 5 không" đến các trường ở phường.

Trung tá Nguyễn tiến Thiện, Phó trưởng Công an phường Bình Hòa trao đổi về nội dung mô hình

Mô hình này nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh, giảm các vụ bạo lực học đường.

Đại diện trường THCS Nguyễn Thái Bình thống nhất nội dung của mô hình

Công an phường cũng mong muốn tăng cường sự gắn kết với nhà trường, cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Trung tá Nguyễn Tiến Thiện cho biết thêm, Công an phường đã xây dựng dự thảo quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa công an và nhà trường.

Ông Nguyễn Tứ Hải, ﻿Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa phát biểu tại buổi ra mắt

Ông Nguyễn Tứ Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa đề nghị các trường học cần thay đổi phương pháp, cách thức tuyên truyền, sao cho thông tin được chuyển tải đến học sinh một cách sinh động, trực quan, gần gũi nhất.

Trong đó, thay vì cản trở, răn đe học sinh tiếp cận mạng xã hội thì nhà trường cần xây dựng "vùng an toàn" cho học sinh trên không gian mạng.

Cùng với đó là tạo những hội, nhóm mạng xã hội để tuyên truyền thông tin đúng đắn, chính xác, lan tỏa thông điệp tốt đẹp, nhân ái. Đây cũng là kênh để học sinh có thể phản ánh hành vi bạo lực học đường hoặc hành vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Công an phường Bình Hòa phối hợp các trường học ra mắt Mô hình "Học sinh 5 không"

Mô hình "Học sinh 5 không", gồm: không tội phạm, tệ nạn xã hội; không vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị, trật tự công cộng; không đánh nhau, nói tục, chửi thề trong và ngoài nhà trường; không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép trong và ngoài nhà trường; không vi phạm nội quy nhà trường. Hiện 3 trường học, với khoảng 9.182 giáo viên, học sinh tham gia mô hình này.

TÂM TRANG