Sóng lớn, gió mạnh khiến lượng khách ra đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

VIDEO: Đảo Phú Quý vắng khách giữa kỳ nghỉ lễ 2-9. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Ngày 30-8, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tại đặc khu Phú Quý, lượng du khách khá thưa thớt. Nhiều điểm tham quan, tuyến đường trên đảo không có cảnh đông đúc thường thấy vào các dịp lễ, trong khi nhiều khách sạn, homestay còn rất nhiều phòng trống.

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết thời tiết trên biển những ngày qua không thuận lợi, sóng to, gió lớn khiến nhiều du khách e ngại việc di chuyển bằng tàu cao tốc. Tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý hiện có 5 tàu cao tốc hoạt động, tuy nhiên mỗi ngày chỉ có khoảng 1-2 tàu xuất bến. Mỗi chuyến chỉ chở vài chục hành khách, thấp hơn nhiều so với lượng khách thường thấy trong các kỳ nghỉ lễ.

Khu vực Mộ Thầy trên đảo Phú Quý thường đông đúc khách du lịch vào các dịp lễ, hiện vắng khách. Ảnh: TIẾN THẮNG

Anh Lê Anh Khoa (ngụ TPHCM) cho biết, gia đình có trẻ nhỏ, từng lên kế hoạch đến Phú Quý nghỉ lễ nhưng theo dõi tình hình biển động, lo các con say sóng, không an toàn khi đi tàu. Do vậy, gia đình đổi kế hoạch, chọn một điểm du lịch trên đất liền.

Anh Lê Sung, chủ một cơ sở homestay tại đặc khu Phú Quý, cho biết dịp lễ năm nay lượng khách giảm mạnh. Nhiều khách sạn, homestay trên đảo còn rất nhiều phòng trống, trái với tình trạng kín phòng thường diễn ra trong các kỳ nghỉ dài ngày.

Chiều 30-8, bãi biển đảo Phú Quý không có khách du lịch. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ghi nhận tại một số điểm du lịch nổi tiếng của đảo Phú Quý như Bãi Nhỏ - Gành Hang, Hòn Tranh, dốc Phượt, hải đăng Phú Quý, Mộ Thầy, bãi Hải Lăng..., lượng người tham quan khá thưa.

Các dịch vụ ăn uống, cho thuê xe máy và lưu trú cũng ế ẩm.

Khách du lịch thưa thớt khiến doanh thu du lịch kỳ nghỉ lễ 2-9 tại đặc khu Phú Quý không đạt như kỳ vọng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo các cơ sở kinh doanh du lịch trên đảo, thời tiết và điều kiện đi lại bằng đường biển là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của du khách. Với những gia đình có con nhỏ hoặc người dễ say sóng, biển động sẽ trở thành trở ngại lớn, dù thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Các cơ sở kinh doanh trên đảo kỳ vọng thời tiết thuận lợi hơn những ngày tới, để phần nào giúp lượng khách tăng trở lại.

TIẾN THẮNG