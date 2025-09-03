Rực rỡ “Đêm Việt Nam – Dòng chảy tinh hoa"

Tối 3-9, tại TPHCM diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đêm Việt Nam – Dòng chảy tinh hoa”, mở màn cho Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 - ITE HCMC 2025.

Khách quốc tế tham dự chương trình tối 3-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là điểm nhấn mở màn cho hành trình kết nối văn hóa, du lịch và hữu nghị quốc tế.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các tỉnh thành, đại diện các bộ, ngành, tổng lãnh sự, tổ chức quốc tế từ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thông điệp “Dòng chảy tinh hoa” không chỉ gợi hình ảnh của dòng sông Mê Kông, mạch nguồn văn hóa - lịch sử, mà còn là ẩn dụ cho sự kế thừa, hội tụ và lan tỏa những giá trị bền vững.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: TPHCM đang từng bước trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính năng động, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, giàu bản sắc. Thành phố có bề dày lịch sử, thiên nhiên phong phú với núi, rừng, sông, biển, khu Ramsar biển đảo đầu tiên của Việt Nam và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa". Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi khoảnh khắc quý vị trải nghiệm nơi đây sẽ để lại dấu ấn khó phai, như một lời hẹn ước quay trở lại, để thêm gắn bó cùng thành phố này", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc: múa bóng “Welcome Ho Chi Minh City”, “Mashup Hello Ho Chi Minh City” gửi lời chào nồng nhiệt đến bạn bè quốc tế; phim ngắn TPHCM – dòng chảy tinh hoa giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, lễ hội, ẩm thực và sự vươn mình của thành phố trong kỷ nguyên mới; tiết mục “Tinh hoa văn hóa” tái hiện di sản qua cải lương, tuồng cổ, võ nhạc; bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa di sản” lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống…

Các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật tối 3-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

ITE HCMC 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 6-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), tiếp nối hành trình 19 năm phát triển, khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu khu vực Mê Kông và châu Á. Với chủ đề “Du lịch bền vững – Trải nghiệm sống động”, hội chợ hướng đến phát triển sản phẩm du lịch xanh, có trách nhiệm, mang lại trải nghiệm ấn tượng cho du khách và đối tác quốc tế.

ITE HCMC 2025 có sự đồng hành của Vietnam Airlines, Saigontourist Group, SECC, Thiskyhall, Sofitel Sài Gòn Plaza cùng nhiều doanh nghiệp, hãng hàng không, khách sạn trong và ngoài nước.

TPHCM hướng đến Top 100 thành phố tốt nhất thế giới

Chiều cùng ngày, tại TPHCM đã khai mạc Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 - năm 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội đồng TPO, thuộc khuôn khổ ITE HCMC 2025.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, TPHCM luôn chủ động thúc đẩy hợp tác, kết nối và khẳng định vị thế trung tâm du lịch của khu vực. Đặc biệt, từ ngày 1-7, TPHCM chính thức mở rộng địa giới hành chính với sự sáp nhập của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị quốc tế.

Các đại biểu tham dự khai mạc TPO chiều 3-9

Trong 5 trụ cột phát triển, du lịch và công nghiệp văn hóa được xác định là ngành mũi nhọn, với lợi thế nổi bật từ các cụm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu – Cần Giờ – Hồ Tràm – Long Hải – Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Quốc khánh, TPHCM sẽ lọt vào nhóm 100 Thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến toàn cầu hấp dẫn với chất lượng sống cao, phát triển đặc sắc và bền vững.

Đại biểu, du khách dự TPO chiều 3-9

Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, Đại hội đồng TPO năm 2025 coi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai trụ cột chiến lược bảo đảm sự phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai tiệc tại chương trình "Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO cho hay, chuyển đổi số giúp củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh bảo đảm tăng trưởng bền vững và toàn diện. Kết hợp hai yếu tố này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và thích ứng của các thành phố thành viên.

THI HỒNG