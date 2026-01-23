Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành công của Đại hội XIV

Tối 23-1, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo; Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan liên quan tổ chức.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc và các định hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đồng thời là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện lại chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thông qua chương trình nhằm khẳng định những thành tựu tiêu biểu của đất nước qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố, tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng; tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - trái tim của cả nước; góp phần bồi đắp giá trị văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp

Trong chương trình, nội dung nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, chia thành 3 chương xuyên suốt: "Tráng ca dưới cờ Đảng”, “Với Đảng, trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Chương trình nghệ thuật đã quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng đến từ lực lượng vũ trang và sinh viên, tạo nên những màn đồng diễn quy mô lớn, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Chương trình không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật hoành tráng mà còn là bản hòa ca chính luận sâu sắc, khẳng định chân lý lịch sử là mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn của Đảng.

Đặc biệt, chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Đây là một trong những chương trình bắn pháo hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội khi đã sử dụng gần 10.000 đơn vị pháo hoa, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

>> Một số hình ảnh pháo hoa rực rỡ chào mừng Đại hội XIV thành công:

Ảnh: ĐỖ TRUNG

KHÁNH NGUYỄN - ĐỖ TRUNG