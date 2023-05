Saigon Co.op, 34 năm kiên định một mô hình bán lẻ vì người Việt

Vững chắc vị thế với chuỗi 800 cửa hàng, siêu thị

Trải lòng về những chặng đường gian nan mà Saigon Co.op đã và đang đi qua, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ, từ những ngày đầu mới thành lập, Saigon Co.op gặp vô vàn khó khăn do quy mô nhỏ lại yếu thế hơn so với hàng ngoại nhập. Thế nhưng, may mắn đã đến khi đơn vị nhận được sự giúp đỡ của phong trào hợp tác xã từ Nhật Bản, Singapore và Thụy Điển. Và cho đến năm 1996, siêu thị Co.opmart đầu tiên được thành lập tại đường Cống Quỳnh, TPHCM với tên gọi Co.opmart Cống Quỳnh.

Cùng với sự ra đời đầu tiên của siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh thì Saigon Co.op cũng xác định chiến lược phát triển, sứ mệnh của hệ thống là trở thành nhà phân phối hàng Việt Nam, đúng theo bản chất của hợp tác xã là tự phục vụ và phục vụ số đông.

34 năm kiên trì với phương châm này, từ đơn vị bán hàng nhỏ lẻ, đến nay, Saigon Co.op đã xây dựng hệ thống vững chắc với hơn 800 siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Thương hiệu hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng được đa dạng bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife và website mua sắm trực tuyến cooponline.vn. Sự đang dạng trong thương hiệu cũng minh chứng cho sự đa dạng trong hoạt động phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thực tế cho thấy, Saigon Co.op đang phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách/ngày. Nhờ vậy mà hiện Saigon Co.op đã từng bước trở thành nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam, đủ sức để cạnh tranh hiệu quả với các hệ thống phân phối ngoại. Quan trọng hơn, Saigon Co.op còn trở thành một "tập đoàn" đa ngành nghề, sở hữu nhiều tài sản có giá trị rất lớn.

Chặng đường 34 tuổi đã đi qua, Saigon Co.op cũng đã gặt hái những “trái ngọt”. Chỉ tính kết quả kinh doanh năm 2022, Saigon Co.op lấy lại vị trí top đầu thị trường bán lẻ với doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng. Như vậy, từ doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng tại thời điểm thành lập, đến nay con số này của Saigon Co.op đã tăng hơn 30.000 lần sau hơn 34 năm hoạt động. Hiện Saigon Co.op đang có 26 hợp tác xã thành viên với địa bàn hoạt động trải rộng. Khác với mô hình công ty cổ phần, Saigon Co.op không theo kiểu cổ đông ai góp nhiều sẽ thôn tính người góp ít. Hoạt động của hợp tác xã không có tình trạng cá lớn nuốt cá bé.

"Hợp tác xã là một tổ chức có sự tham gia của số đông những người thích ứng cơ chế thị trường, có được xã viên là có lượng khách hàng trung thành. Xã viên không đầu tư để kiếm lời mà là mang tính tương trợ. Lợi nhuận chia theo doanh số mua hàng" - ông Đức chia sẻ.

Vững tay chèo để vượt sóng cả

Thế nhưng chặng đường tiếp theo vẫn sẽ còn nhiều chông gai, gập ghềnh cần vượt qua. Theo ông Nguyễn Anh Đức, bức tranh bán lẻ hiện đại ngày nay gần như "lột xác" và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những xu hướng tiêu dùng hiện đại lên ngôi, thị trường trở thành sân chơi khốc liệt của loạt thương hiệu nội ngoại WinMart, Bách Hoá Xanh, AEON, ThisoMall, Emart…

Tại Hội nghị Nhà cung cấp tổ chức vào tháng 3 vừa qua, ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội quản trị Saigon Co.op đã nhấn mạnh, tình hình kinh tế Việt Nam năm nay dự báo vẫn duy trì tăng trưởng tốt nhưng cùng với đó sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đáng lo ngại là áp lực lạm phát, lãi suất, tỷ giá tăng cao, chi phí đầu vào tăng tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong thị trường bán lẻ dự đoán ngày càng gay gắt hơn với sự tham gia và mở rộng hoạt động của các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế.

Cũng theo ông Vũ Anh Khoa, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong năm 2023 ở mức khá khiêm tốn, ước đạt 4%. Saigon Co.op dự kiến phát triển 50–60 điểm bán mới song song tăng 50% doanh số thông qua kênh thương mại điện tử. Và để giữ vững tay chèo và vượt qua sóng cả, Saigon Co.op đã chủ động bắt tay cùng gần 1.000 nhà cung cấp xây dựng đồng bộ nhiều chiến lược đầu tư phát triển.

Cụ thể, Saigon Co.op cấu trúc hóa, gia tăng tập trung và hiệu quả hợp tác với các đối tác. Theo đó, thực hiện phân định rõ tính chất của từng mô hình. Từ đó hỗ trợ nhà cung cấp tính toán lại nguồn cung hàng hóa phù hợp với từng mô hình siêu thị, cửa hàng, trung tâm của Saigon Co.op. Kế đến, thực hiện cải tạo quy trình và đối soát giao dịch theo hướng minh bạch và cam kết thanh toán theo định kỳ với các nhà cung cấp.

Về phía Saigon Co.op tăng cường triển khai số hóa, điện toán kết nối và thương mại điện tử. Saigon Co.op cũng sẽ xây dựng hệ thống logictics độc lập. Đây được xem là giá trị cốt lõi để hỗ trợ cửa hàng, siêu thị, đồng thời thuận lợi hóa cho các doanh nghiệp cung ứng. Cùng với đó, quy hoạch nguồn nguyên liệu, chuyên môn hóa sản phẩm có tính đến yếu tố phù hợp với từng vùng miền, số lượng đủ lớn để đảm bảo chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt hơn cho người tiêu dùng. Cuối cùng là tiêu chuẩn hóa, nâng cao chuyên nghiệp doanh nghiệp cung ứng, từng bước hình thành liên minh các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao nội lực cho doanh nghiệp cung ứng.

Có thể nói, với sự nổ lực chuyển đổi, làm mới mình không ngừng cùng với sự đoàn kết chung tay của các nhà cung cấp, Saigon Co.op đã và đang tự tin khoác lên mình chiếc áo mới - chiếc áo đủ rộng, đủ chắc để giữ vững thành quả đã đạt được sau 34 năm. Quan trọng hơn, từ nền tảng này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành bệ đỡ vững chắc cho hàng Việt không chỉ ở thị trường trong nước mà còn rộng hơn, sâu hơn ở thị phần toàn cầu trong thời gian tới.