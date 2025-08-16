Saigon Co.op tung loạt ưu đãi mùa tựu trường, thu hút phụ huynh và học sinh

Những ngày giữa tháng 8, không khí mua sắm tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng loạt chương trình giảm giá sâu dành cho dụng cụ học tập, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm tiện lợi… đã trở thành lựa chọn ưu tiên của phụ huynh khi chuẩn bị hành trang cho con em bước vào năm học mới.

Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình quà tặng, khuyến mãi hàng hoá mùa tựu trường

Hành trang đến trường đa dạng, phù hợp mọi lứa tuổi

Theo ghi nhận, ngay sau đợt ưu đãi 2.000 sản phẩm đồng phục và đồ dùng học tập, Saigon Co.op tiếp tục tung ra hơn 1.000 mặt hàng dinh dưỡng với mức giảm đến 50%, phối hợp cùng 500 đối tác lớn trong ngành thực phẩm học đường gian quầy kệ tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife… ngập tràn sản phẩm từ tập viết, balo, bình nước, hộp bút, đến sữa chua, váng sữa, chocolate của Vinamilk, Nestlé, TH True Milk, Hershey, M&M…

Nhiều phụ huynh đang chọn mua thực phẩm, thiết bị đồ dùng học tập... cho con tại các điểm bán của Saigon Co.op

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (phường Bàn Cờ), một phụ huynh đang chọn mua balo và sữa chua cho con, chia sẻ: “Mỗi mùa tựu trường là một khoản chi không nhỏ, nhưng năm nay tôi cảm thấy nhẹ gánh hơn nhờ nhiều sản phẩm được giảm giá khá mạnh. Đặc biệt, các mặt hàng sữa và bánh kẹo cho trẻ rất đa dạng, vừa túi tiền mà vẫn đảm bảo chất lượng”.

Không chỉ dừng ở yếu tố giá, sản phẩm còn được thiết kế đa công năng, phù hợp cả trong lớp học lẫn hoạt động ngoại khóa. Nhiều mẫu balo, bình nước, sổ tay, đèn LED… thu hút học sinh bởi màu sắc bắt mắt, tạo sự hào hứng cho các em trong ngày khai giảng.

Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh: “Chúng tôi coi mùa tựu trường không chỉ là giai đoạn kinh doanh cao điểm mà còn là cơ hội để đồng hành cùng phụ huynh. Saigon Co.op luôn nỗ lực đưa ra những gói sản phẩm vừa thiết thực vừa tiết kiệm, giúp gia đình chuẩn bị cho năm học mới một cách đầy đủ nhất”.

Thói quen ưu tiên tiêu dùng tại điểm bán

Ngoài các sản phẩm học tập, nhóm thực phẩm tiện lợi “ready to eat” cũng ghi nhận sức mua tăng rõ rệt. Các món như cá diêu hồng kho, cốt lết ram, xíu mại sốt cà, cánh gà quay… được chế biến sẵn, đóng gói gọn gàng, chỉ từ 28.900 đồng/món. Nhiều phụ huynh cho biết lựa chọn này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng, đặc biệt vào những ngày con em cần đến trường sớm.

Chị Trần Thu Hiền (Phường Bình Thuận) chia sẻ: “Trước đây buổi sáng gia đình tôi khá vội vã, nhiều khi chỉ kịp cho con ăn bánh mì. Giờ có thêm các suất ăn chế biến sẵn ở siêu thị, tôi yên tâm hơn vì vừa nhanh vừa đủ dinh dưỡng.”

Song song đó, việc Saigon Co.op nhập khẩu trực tiếp hơn 25 tấn cam tươi từ Úc, áp dụng giá ưu đãi 30%, cũng tạo thêm sức hút tại quầy trái cây. Cam hảo hạng đạt tiêu chuẩn quốc tế không chỉ bổ sung vitamin C cho học sinh mà còn được xem là sản phẩm “must-buy” của nhiều gia đình.

Saigon Co.op nhập khẩu trực tiếp hơn 25 tấn cam tươi từ Úc để phục vụ người tiêu dùng

Theo các chuyên gia bán lẻ, thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh sang sự “tổng hợp tiện ích”: vừa tranh thủ mua dụng cụ học tập, vừa chọn thực phẩm, trái cây, vừa tích điểm đổi quà trong cùng một chuyến đi siêu thị. Đây là lợi thế lớn của hệ thống bán lẻ hiện đại như Saigon Co.op so với các kênh truyền thống.

Đặc biệt, chương trình “Săn tem thưởng – Đổi quà nhanh” và các ưu đãi online như “Hành trang đủ đầy – Sẵn sàng đến lớp” càng làm tăng sức hấp dẫn, nhất là với nhóm khách hàng trẻ quen thuộc với mua sắm đa kênh.

Mùa tựu trường 2025 cho thấy rõ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: phụ huynh không chỉ tìm kiếm sản phẩm giá tốt mà còn quan tâm nhiều đến sự tiện lợi, chất lượng và dịch vụ gia tăng tại điểm bán. Với việc triển khai đồng bộ từ hệ thống siêu thị đến kênh trực tuyến, Saigon Co.op đã và đang khẳng định vai trò là nhà bán lẻ đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, giúp hành trang đến trường của học sinh thêm đầy đủ, tiết kiệm và tràn đầy năng lượng.

Saigon Co.op đa dạng nhóm sản phẩm phục vụ học sinh và phụ huynh mùa tựu trường

Các chương trình khuyến mãi nổi bật từ nay đến 27-8, cụ thể: · Mẹ vui mua sắm –Bé vui đến trường: giảm giá mạnh từ 15% đến 35% áp dụng cho các sản phẩm dụng cụ học tập, bình nước nhựa, bình giữ nhiệt, bàn xếp học sinh chất liệu gỗ hoặc nhựa, ghế nhựa, balo trẻ em học sinh các loại, cặp đa năng, đồng phục, giày dép, bộ gối nệm, mền trẻ em… · Rộn ràng tựu trường – Sạch thơm tỏa sáng: khách hàng thành viên Saigon Co.op mua sắm các sản phẩm khăn giấy ướt baby KinKin, kem đánh răng trẻ em Jordan các loại, dầu tắm gội Carrie Junior/Pigeon/Babi Mild, sữa tắm Lifebuoy các loại, nước rửa tay Lifebuoy các loại, dầu gội Heads&Shoulders/Pantene các loại vừa được hưởng mức giảm giá từ 20% đến 33% vừa được nhân 5 số điểm với hóa đơn từ 10.000 đồng trở lên tại chuyên trang. · Khai trường rộn ràng – Hoàn tiền thích mê: áp dụng trong 2 ngày từ 14-8 đến 15-8 khi khách hàng thành viên các cấp độ mua sắm từ 500.000đồng trở lên sẽ được hoàn tiền 5% trên tổng hóa đơn với mức hoàn tối đa 30.000 đồng/hóa đơn. · Mua nhiều ưu đãi lớn: khi khách hàng mua các sản phẩm thứ 2,4,6… cùng loại được ưu đãi giá tốt chỉ từ 2.800 đồng đến 79.000 đồng áp dụng cho dầu nành Simply, bún riêu cua, xốt trộn chân gà/hải sản/gân sụn, gạo ST25 mùa vàng Co.op Finest, nước giải khát Aquafina soda, nước chấm Nam Ngư tỏi ớt/kho quẹt Nam Ngư, nước mắm Co.op Select, snack khoai tây Lay’s các loại, kem cá Binggrae các loại, nước giải khát/Sprite/Fanta các loại, sữa chua Nutimilk… · Shopping Season 2025 “Thỏa sức mua – Đua sức sắm”: Giảm đậm sâu lên đến 63% hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 áp dụng cho một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc của thương hiệu Co.op và các thương hiệu khác. · Chương trình trên kênh online: “Hành trang đủ đầy – Sẵn sàng đến lớp” giảm giá sốc đến 50%, mua nhiều ưu đãi lớn áp dụng cho 5 ngành hàng hóa phẩm, đồ dùng, may mặc, thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghệ từ 15/8 đến 20/8; “Ưu đãi ngập tràn – Sẵn sàng đến lớp” khi khách hàng mua sắm các sản phẩm thuộc nhóm sữa, chế phẩm từ sữa, thức uống, bánh, kẹo, snack với tổng giá trị đơn hàng trên 400.000 đồng được áp mã DENLOP18 giảm 18.000 đồng trên đơn hàng; “Chốt deal ngay- Voucher liền tay” khách hàng mua sắm với đơn hàng trên 500.000 đồng được tặng 01 evoucher trị giá 30.000 đồng áp dụng cho đơn hàng lần sau từ 250.000 đồng trở lên.

MINH XUÂN