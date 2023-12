Saigon Co.op dành hơn 10.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tiêu dùng dịp Tết

Tổng giá trị hàng hoá được Saigon Co.op dự trữ để phục vụ tết lên đến 10.000 tỷ đồng

Theo Saigon Co.op, thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm của khách hàng sẽ tăng từ 20 – 50% tùy theo nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường, tập trung nhóm hàng hoá như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản,… còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết.

Mặt khác, để đảm bảo phương án vận chuyển thông suốt, kịp thời cho khách hàng có nhu cầu, Saigon Co.op đã chủ động hợp tác chiến lược cùng các đối tác vận tải để có kế hoạch vận chuyển hàng hoá tại các hệ thống trung tâm phân phối, kho vệ tinh được đặt tại các miền đất nước.

Về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng phục vụ Tết, Saigon Co.op tăng cường tần suất kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại hệ thống lên gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là nhóm hàng phục vụ tết như: bánh mứt kẹo, giò chả, rau củ quả, trái cây… được kiểm tra chất lượng ngay tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị. Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm dư lượng kháng sinh trong thủy hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàn the, formol, chất tẩy trắng …

Cũng trong dịp này, Saigon Co.op tuyển dụng hơn 1.000 lao động thời vụ tại những vị trí nhân viên bán hàng, thu ngân, marketing, gói quà, bảo vệ, thủ kho, phụ kho, giao hàng tận nhà… nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, không để khách hàng chờ đợi thanh toán hoặc nhận hàng tại nhà quá lâu. Saigon Co.op cũng lưu ý người lao động cần tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống, tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng cuối năm. Hiện thông tin tuyển dụng của Saigon Co.op được đăng tải công khai trên fanpage https://www.facebook.com/cooptuyendung (được xác nhận tích xanh).

MINH XUÂN