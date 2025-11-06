Saigon Co.op tung ưu đãi lớn

Từ ngày 30-10 đến 19-11, hơn 800 siêu thị và cửa hàng thuộc hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile… đồng loạt triển khai chương trình “Tin yêu chọn Co.op - Triệu deal tri ân”, giảm giá sâu cho hơn 5.000 mặt hàng thiết yếu, tập trung vào nhóm thực phẩm, hóa phẩm, đồ gia dụng và may mặc - những sản phẩm có nhu cầu cao trong mùa mua sắm cuối năm.

Các chương trình khuyến mãi lớn của Saigon Co.op thu hút khách hàng mua sắm

Theo Saigon Co.op, các chương trình ưu đãi được thiết kế theo hướng thiết thực và minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý. Trong đó, nhóm hàng tươi sống và nhãn riêng Co.op Select, Co.op Happy, Tick xanh trách nhiệm giảm giá đến 35-49%, nhiều sản phẩm áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, đồng giá hoặc tặng quà nông sản Việt.

Đáng chú ý, chương trình hoàn tiền 5% cho khách hàng thành viên với hóa đơn từ 290.000 đồng tiếp tục được duy trì, song song với các đợt “deal cuối tuần” giảm đến 50%. Hệ thống bán hàng trực tuyến Co.opOnline cũng tham gia, tặng mã giảm từ 30.000-50.000 đồng tùy đơn hàng.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đây là giai đoạn mở màn cho chuỗi kích cầu cuối năm, dự kiến kéo dài đến cận tết, với mục tiêu vừa chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân, vừa thúc đẩy sức mua hàng Việt trong nước. Với quy mô trải rộng toàn quốc và danh mục hàng hóa phong phú, các đợt khuyến mãi của Saigon Co.op được kỳ vọng sẽ góp phần giữ nhịp tiêu dùng nội địa, đảm bảo nguồn cung hàng Việt dồi dào, bình ổn và an toàn cho mùa mua sắm cuối năm.

PHƯƠNG NHI