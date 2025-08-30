SAIGONBANK đồng hành cùng hành trình giữ hồn dân tộc, lan tỏa tình yêu nghệ thuật cải lương

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển của Chương trình Chuông vàng vọng cổ, SAIGONBANK tự hào là đơn vị tài trợ xuyên suốt 19 năm, ngay từ những mùa giải đầu tiên còn khiêm tốn về quy mô.

Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã bước sang cột mốc 20 năm và trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Cùng với đó, SAIGONBANK và Chuông vàng vọng cổ cũng trở thành cặp đôi thương hiệu gắn kết với nhau và ghi ấn tượng mạnh trong lòng giới mộ điệu cải lương.

Hành trình quảng bá cho mùa thi Chuông vàng vọng cổ 2025 mang tên “Âm thanh phù sa”, được tổ chức tại Hà Nội, An Giang, Cà Mau và TPHCM với các hoạt động, sự kiện kết nối các thế hệ nghệ sĩ, thí sinh và công chúng yêu cải lương. Ban Tổ chức đã có những hoạt động xã hội dành cho các thí sinh với nhiều nội dung ý nghĩa, trong đó có hoạt động tri ân các nghệ sĩ lão thành, ngoài ra các thí sinh còn có các cuộc giao lưu, kết nối tại Vùng 2 Hải quân (Vũng Tàu) và Trường Đại học Bình Dương.

Đây là cơ hội để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng về giá trị của nghệ thuật truyền thống đến với lực lượng thanh niên, sinh viên và các chiến sĩ. Mỗi mùa Chuông vàng vọng cổ còn là khoảnh khắc ấm áp để các nghệ sĩ cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua gắn bó với hành trình nghệ thuật. Đó là hành trình của niềm đam mê, của tình yêu cải lương luôn cháy bỏng trong tim người nghệ sĩ.

Cuộc thi chính thức khởi động từ tháng 5-2025, sau vòng Thử giọng, vòng Sơ tuyển cạnh tranh, rồi đến 4 đêm Tuyển chọn, những giọng ca nội lực và cảm xúc đã lần lượt tỏa sáng. Đến nay đã chính thức xác định được 9 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Gala Chuông vàng vọng cổ – lần thứ 20, năm 2025” do Sở Văn hóa Thể thao TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM thực hiện, với sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - SAIGONBANK”, sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM vào tối chủ nhật 31-8-2025, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 lúc 20 giờ 00 và truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 45 cùng ngày để phục vụ đông đảo khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật này.

THẢO VŨ