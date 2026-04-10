Saigontourist Group mang hàng trăm sản phẩm ưu đãi đến VITM Hà Nội 2026

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2026, sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam và có tầm vóc khu vực, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chỉ đạo, dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra từ ngày 9-4 đến 12-4-2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi (91 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội).

Với chủ đề “Chuyển đổi số & Tăng trưởng Xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM Hà Nội 2026 quy tụ hơn 600 doanh nghiệp, 4.000 doanh nghiệp đến làm việc và 100.000 lượt khách tham quan, là nền tảng xúc tiến thương mại – kết nối du lịch lớn nhất cả nước.

Tham gia sự kiện, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cùng các đơn vị thành viên tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu tàu ngành du lịch, tích cực quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hợp tác và triển khai hàng loạt chương trình kích cầu với quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và lan tỏa xu hướng du lịch xanh, bền vững.

“Việc tham gia VITM Hà Nội 2026 không chỉ là cơ hội để Saigontourist Group giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ du lịch chất lượng cao, mà còn là dịp để chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm du lịch xanh, gia tăng trải nghiệm khách hàng và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là những trụ cột quan trọng giúp du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới”, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group – nhấn mạnh.

Tại VITM Hà Nội 2026, Saigontourist Group tham gia với gian hàng quy mô lớn tại vị trí 143–152, Hall A2, quy tụ 11 đơn vị thành viên tiêu biểu trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn như: Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, các khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Oscar Sài Gòn, Sài Gòn – Hạ Long, Sài Gòn – Phú Thọ và khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Côn Đảo.

Với chủ đề “Ấn tượng Hè xanh cùng Saigontourist Group”, gian hàng được thiết kế thành không gian mở, phong cách hiện đại theo định hướng “trải nghiệm số – tương tác trực tiếp”, tích hợp các hoạt động quét mã QR, “flash sale” (bán nhanh) theo giờ, minigame, trình diễn sản phẩm… nhằm tăng tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm khách tham quan.

Song song đó, Saigontourist Group tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc, kết nối đối tác các thị trường trọng điểm, hội thảo, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Hàng loạt ưu đãi lưu trú – ẩm thực – hội nghị hấp dẫn

Tại hội chợ, các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group triển khai nhiều chương trình ưu đãi cụ thể, thiết thực, hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khách sạn Rex Sài Gòn miễn phí 01 chiều đón hoặc tiễn sân bay (gói “Long Stay” từ 5 đêm); giảm 15% thực đơn A-la-carte tại các nhà hàng; giảm 30% dịch vụ giặt ủi; miễn phí minibar một số sản phẩm; tặng 15 phút massage cổ vai gáy hoặc massage chân tại Rex Health Club.

Khách sạn Grand Sài Gòn có gói lưu trú từ 3 đêm tặng đón/tiễn sân bay; giảm 10% dịch vụ F&B, 20% dịch vụ spa; tặng dịch vụ giặt ủi tối đa 250.000 đồng/phòng/ngày. Gói “Stay Green” – dọn phòng 3 ngày/lần, tặng quà lưu niệm, góp phần giảm phát thải. Khách sạn còn ưu đãi đến 30% giá thuê phòng họp; 10–15% giá gói hội nghị có ăn trưa; ưu đãi tiệc cưới từ 10–30%, tặng phòng, tặng bia free flow, ưu đãi.

Khách sạn Caravelle Sài Gòn giới thiệu buffet hải sản tối từ 1.589.000 đồng/khách; set lunch từ 450.000 đồng (2 món) và 550.000 đồng (3 món); giảm 50% cà phê và nước ép; trà chiều cao cấp từ 769.000 đồng (kèm đồ uống không giới hạn).

Trong khi đó, Khách sạn Continental Sài Gòn miễn phí đưa đón sân bay 1 chiều (từ 5 đêm), 2 chiều (từ 7 đêm); giảm 10% giá thuê phòng họp kèm ăn trưa; tặng phòng tân hôn cho tiệc cưới từ 30 bàn; buffet sáng giảm từ 800.000 đồng còn 380.000 đồng/voucher; giảm 15% dịch vụ massage 60 phút.

Khách sạn Kim Đô giá phòng từ 2.000.000 đồng/phòng đơn, 2.500.000 đồng/phòng đôi (tặng kèm set ăn trưa 200.000 đồng); giảm 20% giá phòng và hội nghị.

Khách sạn Oscar Sài Gòn khách ở từ 3 đêm miễn phí 03 món giặt ủi/phòng, ở từ 5 đêm miễn phí đón/tiễn sân bay, ở từ 10 đêm miễn phí đón tiễn sân bay 2 chiều; giảm 10% dịch vụ F&B, tặng 02 voucher nước uống.

Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long gói phòng chỉ 699.000 đồng/khách, tặng bữa chính tại nhà hàng rooftop; tặng voucher phòng miễn phí và giảm 10% dịch vụ F&B cho chương trình game show Lữ hành Saigontourist tại hội chợ.

Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ giảm đến 60% giá phòng (Suite còn 1.800.000 đồng, Royal Suite còn 6.000.000 đồng); giảm 20% dịch vụ hội nghị, miễn phí phục vụ rượu; tặng backdrop, âm thanh, show diễn cho gala từ 150–300 khách.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Côn Đảo combo nghỉ dưỡng từ 900.000 đồng/khách; gói tâm linh – nghỉ dưỡng từ 1.200.000 đồng/khách (2N1Đ); “flash sale” giảm 10% theo giờ khi quét QR tại gian hàng. Đơn vị còn ứng dụng trải nghiệm số và sản phẩm “du lịch xanh” tại hội chợ.

“Săn” hơn 70 tour ưu đãi

Tại Hội chợ, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist giới thiệu đến khách tham quan những chương trình tour, dịch vụ mùa hè nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch trong nước, với hơn 70 tour ưu đãi. Nổi bật có chùm tour nội địa đi Đà Nẵng, Nha Trang từ 4.390.000 đồng; đi Phú Quốc, Quy Nhơn từ 8.390.000 đồng; giảm 200.000 đồng/khách, nhóm 5 khách giảm thêm 500.000 đồng.

Tour nước ngoài giảm đến 3 triệu đồng (Ai Cập); giảm 2 triệu đồng (châu Âu, Mỹ); tour Nhật Bản từ 34,4 triệu đồng, Hàn Quốc từ 17 triệu đồng; tour Singapore – Malaysia từ 14,79 triệu đồng.