Sanest MoonCake 2025 “Tinh hoa Yến sào -Gắn kết yêu thương”

Quầy trưng bày sản phẩm bánh trung thu Yến sào Khánh Hòa nổi bật với sắc đỏ - vàng thương hiệu

Trong tâm trí của bao thế hệ, Trung thu là một miền ký ức êm đềm, khi gió heo may khe khẽ thổi, phố phường sáng lên ánh đèn lồng và tiếng trống lân rộn rã, lòng ta lại xao xuyến nhớ về gia đình, về ngày đoàn viên. Những đêm tháng tám trăng sáng vằng vặc, bọn trẻ ríu rít nô đùa khắp ngõ xóm, tiếng cười nói giòn tan xen lẫn mùi hương bánh nướng, bánh dẻo thơm phức. Tết Trung thu từ lâu không chỉ là ngày hội của trẻ em, mà còn là một phần tinh hoa trong văn hóa của người Việt.

Trung thu là dịp để trở về, để quây quần bên mâm cỗ gia đình, chia nhau từng miếng bánh, nhấp chén trà nóng và ngắm ánh trăng tròn viên mãn nhắc nhớ về tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo. Bánh trung thu không chỉ là món ăn truyền thống theo mùa mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa trở thành biểu tượng của sự gắn kết, yêu thương. Mỗi chiếc bánh trao tay là một lời chúc viên mãn; mỗi hộp bánh trang trọng gửi đi là cả tấm lòng tri ân, sẻ chia.

Yến sào Khánh Hòa - Hành trình gìn giữ giá trị truyền thống

Trong hành trình hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Yến sào Khánh Hòa không chỉ được biết đến là thương hiệu Yến sào hàng đầu Việt Nam, mà còn là một trong những doanh nghiệp luôn tiên phong trong việc lan tỏa giá trị truyền thống, bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ năm 2009, Công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm bánh trung thu Sanest mooncake, đây là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật làm bánh truyền thống và giá trị dinh dưỡng đặc biệt của yến sào đảo thiên nhiên cùng các nguyên liệu cao cấp bổ dưỡng. Sản phẩm không chỉ mang lại hương vị khác biệt mà còn trở thành món quà ý nghĩa được hàng triệu gia đình Việt lựa chọn vào mỗi dịp trăng tròn.

Hương vị nâng tầm – tinh hoa của biển trời và đất Việt

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm chính là thành phần Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Yến sào cung cấp nhiều nguyên tố vi lượng và axit amin có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường trí nhớ, nâng cao sức đề kháng...phù hợp với mọi lứa tuổi. Tổ yến sau khi khai thác về sẽ được sơ chế, làm sạch, xử lý nhiệt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), sau đó được sên cùng một số nguyên liệu cao cấp như: hải sâm, bào ngư, hạt sen, óc chó, mắcca...theo tỉ lệ chuẩn xác đảm bảo hương vị đặc trưng cho từng chiếc bánh.

Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trên dây chuyền khép kín, hiện đại, mỗi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào đến các sản phẩm đầu ra, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO và HACCP nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống.

Sanest Moon Cake 2025 -Diện mạo hoàn toàn mới

Đa dạng hương vị từ những nguyên liệu cao cấp nhất

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Sanest Mooncake, Công ty không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm các công thức truyền thống và cách chế biến mới cho ra đời những dòng bánh bổ dưỡng với phương châm “Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”. Năm 2025, Yến sào Khánh Hòa tự hào giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm Sanest MoonCake phiên bản mới – một bước chuyển mình đầy sáng tạo với tiêu chí: Cao cấp - tinh tế - Sang trọng. Đó là, cao cấp trong nguyên liệu, tinh tế trong hương vị, sang trọng ở hình thức sẽ trở thành món quà biếu, tặng tràn đầy ý nghĩa của mỗi gia đình vào dịp Trung thu.

Hộp bánh được thiết kế hiện đại với tay nắm bằng da, sang trọng nhưng vẫn giữ nét truyền thống. Họa tiết hoa sen, trăng rằm…được cách điệu tinh tế, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi, vừa đẳng cấp. Đây không chỉ là một sản phẩm ẩm thực, mà còn là một tác phẩm văn hóa, thích hợp làm quà tặng nâng tầm thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp.

Sanest Moon Cake “Tinh hoa Yến sào-Gắn kết yêu thương”

Sanest Mooncake - tinh hoa yến sào, trao gửi yêu thương

Mùa Trung thu 2025, Yến sào Khánh Hòa giới thiệu 9 loại nhân bánh hoàn toàn mới: Bánh thập cẩm Yến sào truyền thống, Gà quay thượng hạng, Hải sâm Bào ngư; Bánh nhân mềm Yến sào đậu xanh ngũ hạt, hạt sen hạnh nhân, đậu đỏ, mè đen. Không thể thiếu trong danh mục năm nay đó chính là Bánh dẻo Yến sào nhân hạt sen và nhân ngũ hạt. Đặc biệt, hộp quà tặng sang trọng với 9 loại nhân bánh với các nguyên liệu cao cấp thượng hạng…

“Tinh hoa Yến sào – gắn kết yêu thương” là thông điệp mà Yến sào Khánh Hòa mong muốn gửi đến quý khách hàng ở mùa trung thu năm nay. Mỗi chiếc bánh là sự kết tinh của tinh hoa đất liền và vị ngọt ngào của biển cả được trao gửi bằng cả tâm huyết và lòng tri ân sâu sắc của Yến sào Khánh Hòa.

Năm 2025, với diện mạo mới, hương vị nâng tầm nhưng ý nghĩa vẹn nguyên. Sanest MoonCake tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt tạo nên câu chuyện - Câu chuyện tinh hoa được kể bởi những chiếc bánh thơm ngon với hương vị đặc trưng giúp ta gợi nhớ về những kỉ niệm, những khoảnh khắc quí giá bên gia đình vào dịp Tết đoàn viên.

Trao nhau hộp bánh Sanest Moon Cake, không đơn giản là trao một món ăn để thưởng thức, mà đó là trao đi tình cảm, ký ức, những lời chúc tốt lành, sự an yên và niềm hạnh phúc tràn đầy – để đêm trăng rằm tháng tám mãi mãi là ký ức ngọt ngào trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

