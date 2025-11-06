Chiều nay 6-11, giá xăng giảm nhẹ

Sau kỳ tăng mạnh vào ngày 30-10 vừa qua, chiều nay 6-11, giá xăng đã giảm nhưng mức giảm không đáng kể.

Chiều nay, giá xăng giảm nhẹ

Chiều nay, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước nhằm bảo đảm phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Theo đó, kể từ 15 giờ chiều nay, xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, có giá mới là 20.416 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít, giá mới 19.682 đồng/lít. Tuy nhiên, dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít, giá mới 19.323 đồng/lít; dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, giá mới 19.395 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg, giá mới 14.320 đồng/kg.

Giá xăng áp dụng từ 15 giờ chiều 6-11. Nguồn: DMS

Bộ Công thương cho biết, trong kỳ điều hành này, giá xăng thế giới có xu hướng giảm nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng do ảnh hưởng từ quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tăng giá của đồng USD, biến động tồn kho dầu thô và xung đột Nga - Ukraine. Bình quân giá thành phẩm xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 79,012 USD/thùng (giảm 0,4%), xăng RON95 ở mức 81,792 USD/thùng (giảm 0,45%), trong khi dầu diesel 0,05S và dầu hỏa lần lượt tăng 0,75% và 0,78%.

Kỳ này, liên bộ không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng.

Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung ứng xăng dầu của các doanh nghiệp, bảo đảm đủ nguồn hàng cho thị trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

PHÚC VĂN