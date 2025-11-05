Chiều 5-11, giá vàng phục hồi theo đà tăng của vàng thế giới

Kinh tế

Sau phiên lao dốc mạnh vào buổi sáng, chiều 5-11, giá vàng trong nước đã phục hồi khi tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vào lúc 16 giờ 40 ngày 5-11, giá vàng miếng tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC lúc cuối giờ chiều cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với buổi sáng, giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay của Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán so với đầu giờ sáng, báo giá ở mức 142,7 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn có mức tăng mạnh hơn là 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào, bán ra so với buổi sáng. Hiện vàng nhẫn giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.971,7 USD/ounce tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 127,4 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 17,8 – 20,1 triệu đồng/lượng.

THANH DUNG

