Hà Nội: Cửa hàng xăng dầu đã hoạt động trở lại nhưng vẫn lo thiếu nguồn cung

Ngày 28-7, nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đã hoạt động trở lại sau khi tạm đóng cửa hoặc chỉ bán cầm chừng vì thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nguồn cung giữa các cửa hàng không đồng đều.

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ tại một số khu vực ở Hà Nội, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp điều chuyển nguồn hàng để bảo đảm cung ứng. Ngày 28-7, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thực tế tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.

Cửa hàng xăng dầu Thanh Huyền trên đường Trần Phú (phường Hà Đông, TP Hà Nội) hoạt động bình thường trong sáng 28-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại nhiều cửa hàng thuộc các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL, nguồn cung được bảo đảm, hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, người dân đến mua xăng dầu thuận lợi, không xuất hiện tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Một số cửa hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có những chuyển biến tích cực so với ngày trước đó. Nhiều cửa hàng từng tạm dừng bán hoặc bán gián đoạn đã mở cửa hoạt động trở lại.

Cửa hàng xăng dầu nhượng quyền của Petrolimex trên đường Trần Phú (đối diện Bến xe Hà Đông cũ) hoạt động bình thường trong sáng 28-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Phú (phường Hà Đông, TP Hà Nội), sáng 28-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại cửa hàng xăng dầu đối diện Bến xe Hà Đông cũ, sáng nay có khá đông người dân đến đổ xăng, dầu.

Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu gần Nhà thi đấu Hà Đông, lượng xe máy và ô tô chờ đổ xăng khá đông trong sáng 28-7. Trước đó, cửa hàng này thường xuyên đóng cửa sớm vì hết xăng.

Một số người dân cho biết, cửa hàng xăng dầu ở khu vực Bia Bà trên đường Lê Trọng Tấn nhiều lần đóng cửa hoặc thông báo hết xăng.

Khách hàng xếp hàng chờ đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu gần Nhà thi đấu Hà Đông, sáng 28-7. Cửa hàng này liên tục phải đóng cửa sớm vì hết xăng trong những ngày trước đó. Ảnh: PHÚC HẬU

Cửa hàng xăng dầu gần Nhà thi đấu Hà Đông mở cửa trở lại sáng 28-7, xe cộ xếp hàng chờ đổ xăng. Clip: PHÚC HẬU

Cửa hàng xăng dầu La Khê (khu vực Bia Bà, phường Hà Đông) đóng cửa khoảng 1 tháng nay. Ảnh chụp sáng 28-7

Sáng 28-7, cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro (khu vực La Cả, phường Dương Nội) mở cửa bán xăng trở lại sau khi đóng cửa sớm vào tối 27-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Tiếp tục ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro (đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội), cửa hàng này đã mở bán trở lại vào sáng 28-7 sau khi đóng cửa sớm vào tối hôm trước.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro cho biết, thời gian gần đây cửa hàng thường xuyên phải đóng cửa sớm do bán hết xăng. Có ngày cửa hàng phải dừng bán từ 18 giờ, tùy thuộc vào lượng hàng được cấp về. Khi nào có xăng thì bán, bán hết phải tạm dừng hoạt động. Thời điểm đóng cửa không cố định mà phụ thuộc hoàn toàn vào lượng xăng được phân bổ trong ngày.

Tại nhiều cửa hàng xăng dầu tại các xã phía Tây Hà Nội cũng chỉ mở bán khi có nguồn hàng.

Người mua xăng xếp hàng chờ tại cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro, trưa 28-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Đại diện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Huyền tại khu vực Văn Quán (phường Hà Đông) cho biết, tình trạng thiếu hàng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là những khó khăn trong chuỗi cung ứng và áp lực chi phí kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hàng từ các đơn vị cung ứng cấp trên. Có thời điểm, doanh nghiệp phải chờ nhiều ngày mới được cấp hàng, lượng hàng nhận được cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu bán ra nên việc kinh doanh diễn ra cầm chừng. Nguồn hàng hiện vẫn chưa ổn định, có thời điểm chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu.

Đại diện các cửa hàng xăng dầu khẳng định không có tình trạng găm hàng mà đang thực sự khan thiếu nguồn cung. Ảnh chụp sáng 28-7

Đại diện các cửa hàng mong muốn nguồn hàng sớm ổn định để có thể duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

PHÚC HẬU