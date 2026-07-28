Hà Nội: Cửa hàng xăng dầu đã hoạt động trở lại nhưng vẫn lo thiếu nguồn cung

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ tại một số khu vực ở Hà Nội, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp điều chuyển nguồn hàng để bảo đảm cung ứng. Ngày 28-7, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thực tế tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội.
Tại nhiều cửa hàng thuộc các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL, nguồn cung được bảo đảm, hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, người dân đến mua xăng dầu thuận lợi, không xuất hiện tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Một số cửa hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có những chuyển biến tích cực so với ngày trước đó. Nhiều cửa hàng từng tạm dừng bán hoặc bán gián đoạn đã mở cửa hoạt động trở lại.
Tại cửa hàng xăng dầu đối diện Bến xe Hà Đông cũ, sáng nay có khá đông người dân đến đổ xăng, dầu.
Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu gần Nhà thi đấu Hà Đông, lượng xe máy và ô tô chờ đổ xăng khá đông trong sáng 28-7. Trước đó, cửa hàng này thường xuyên đóng cửa sớm vì hết xăng.
Một số người dân cho biết, cửa hàng xăng dầu ở khu vực Bia Bà trên đường Lê Trọng Tấn nhiều lần đóng cửa hoặc thông báo hết xăng.
Tiếp tục ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro (đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội), cửa hàng này đã mở bán trở lại vào sáng 28-7 sau khi đóng cửa sớm vào tối hôm trước.
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện cửa hàng xăng dầu Miền Bắc Petro cho biết, thời gian gần đây cửa hàng thường xuyên phải đóng cửa sớm do bán hết xăng. Có ngày cửa hàng phải dừng bán từ 18 giờ, tùy thuộc vào lượng hàng được cấp về. Khi nào có xăng thì bán, bán hết phải tạm dừng hoạt động. Thời điểm đóng cửa không cố định mà phụ thuộc hoàn toàn vào lượng xăng được phân bổ trong ngày.
Tại nhiều cửa hàng xăng dầu tại các xã phía Tây Hà Nội cũng chỉ mở bán khi có nguồn hàng.
Đại diện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Huyền tại khu vực Văn Quán (phường Hà Đông) cho biết, tình trạng thiếu hàng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là những khó khăn trong chuỗi cung ứng và áp lực chi phí kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hàng từ các đơn vị cung ứng cấp trên. Có thời điểm, doanh nghiệp phải chờ nhiều ngày mới được cấp hàng, lượng hàng nhận được cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu bán ra nên việc kinh doanh diễn ra cầm chừng. Nguồn hàng hiện vẫn chưa ổn định, có thời điểm chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu.
Đại diện các cửa hàng mong muốn nguồn hàng sớm ổn định để có thể duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.