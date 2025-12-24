Cần có quy chuẩn chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ đường cao tốc

Tại tọa đàm “Có cần quy chuẩn chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ cao tốc?” tổ chức ngày 24-12 tại Hà Nội, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, chất lượng trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc còn nhiều bất cập.

Tọa đàm “Có cần quy chuẩn chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ cao tốc?” tổ chức ngày 24-12 tại Hà Nội

Thông tin từ tọa đàm cho biết, nhiều trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc như Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương… cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, không ít trạm còn bộc lộ hạn chế về chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, giá dịch vụ cao, gây bức xúc cho người sử dụng.

Đặc biệt, nhiều trạm dừng nghỉ chỉ tập trung vào dịch vụ ăn uống, thiếu không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bản sắc văn hóa địa phương. Việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định cũng chưa được thực hiện đầy đủ, minh bạch.

Nguyên nhân được cho là việc xây dựng trạm dừng nghỉ hiện mới có quy chuẩn kỹ thuật. Các quy chuẩn về chất lượng dịch vụ chưa được ban hành thống nhất. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành quy chuẩn về chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ trên cao tốc là yêu cầu cần thiết.

Các quy chuẩn cần mang tính tổng hợp, hệ thống hóa các quy định đang rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, đồng thời xác lập những chuẩn mực tối thiểu mà các trạm dừng nghỉ bắt buộc phải tuân thủ. Đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cùng với việc xây dựng và bổ sung quy chuẩn, các cơ quan quản lý cần có giải pháp để quy chuẩn đi vào thực tiễn. Các đơn vị vận hành phải có hợp đồng, giấy phép kinh doanh, đăng ký ngành nghề rõ ràng và chịu sự kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ, niêm yết giá, mã số, mã vạch… theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ chế quản lý cần được xác lập ngay từ giai đoạn đấu thầu và áp dụng thống nhất, đồng bộ trên toàn hệ thống, nhằm bảo đảm tính minh bạch, hài hòa và hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý yêu cầu phải có chế tài rõ ràng, các trạm không đáp ứng yêu cầu có thể bị thu hồi và tổ chức đấu thầu lại. Đây là việc làm phù hợp với quy định và là cách để bảo đảm chất lượng phục vụ.

MINH DUY