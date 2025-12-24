Xã hội

Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

SGGPO

Sáng 24-12, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: NHẬT HOÀNG
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: NHẬT HOÀNG

Đoàn do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, làm Trưởng đoàn.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (phường Xóm Chiếu, TPHCM), các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

Đoàn đại biểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: NHẬT HOÀNG

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đoàn cũng dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Tôn Đức Thắng để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Bác Tôn – vị lãnh tụ của giai cấp công nhân.

Đoàn đại biểu dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NHẬT HOÀNG
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NHẬT HOÀNG

tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đoàn dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NHẬT HOÀNG
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: NHẬT HOÀNG

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: NHẬT HOÀNG
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: NHẬT HOÀNG

Đại hội đại biểu Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức trong hai ngày 24 và 25-12, với 650 đại biểu được triệu tập và đại biểu khách mời.

Đại hội diễn ra tại Hội trường TPHCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa).

Các đại biểu tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: NHẬT HOÀNG
THÁI PHƯƠNG

