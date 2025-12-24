Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách sau thiên tai và chuẩn bị cho đời sống nhân dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Sáng 24-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đợt 2, phiên họp thứ 52. Phiên họp diễn ra trong 1 ngày làm việc.

Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10-2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách sau thiên tai và chuẩn bị cho đời sống nhân dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Phản ánh dư luận nhân dân và các nhà khoa học yêu cầu cần có sự đánh giá cẩn thận về nguyên nhân gây ngập lụt, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở những vùng núi cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đặt vấn đề thay vì chỉ đổ lỗi cho mưa lớn, liệu ngập lụt nghiêm trọng có phải do các yếu tố chủ quan như việc quản lý, vận hành thủy điện hay không? Thực tế tại tỉnh Khánh Hòa, có trường học bị ngập tới 2m do khi xây dựng không tính toán kỹ về cốt nền, cứ thấy đất trống là xây, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi có lũ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các địa phương ưu tiên dành nguồn lực để sửa chữa, khắc phục các hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế, giáo dục bị hư hại. Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị rất cần có sự nghiên cứu đầy đủ, tái quy hoạch những công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.

Để đảm bảo điều kiện an cư cho người dân sau thiên tai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các địa phương thực hiện quyết liệt chiến dịch này do Thủ tướng phát động, nhằm huy động tổng lực các nguồn lực xã hội. “Mục tiêu cao nhất là đến tết này không một người dân nào không có nhà ở”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Bên cạnh vấn đề thiên tai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý báo cáo dân nguyện cần phản ánh các nỗi lo khác của người dân tại các đô thị lớn như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông; kỷ cương và đời sống người dân vùng giải phóng mặt bằng…

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng giá cả sinh hoạt tăng cao, gây áp lực lớn lên thu nhập của người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế.

“Giá cả các mặt hàng thiết yếu khác cũng có xu hướng "nhích tăng" vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn để bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo người dân có một cái tết ấm no mà không bị áp lực quá lớn về tài chính”, bà Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm và nhận định, tỷ lệ trả lời kiến nghị cử tri của các bộ ngành còn thấp (mới đạt trên 40%), đồng thời đề nghị công khai danh sách những đơn vị thực hiện chưa tốt.

