Thanh tra TPHCM: Phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật

Sau hợp nhất, Thanh tra TPHCM đã tổ chức 72 đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi khoảng 22 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức và 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Chiều 24-12, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Thanh tra Thành phố.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu chỉ đạo

Theo Thanh tra TPHCM, 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan Thanh tra ba địa phương trước hợp nhất đã triển khai 35 đoàn thanh tra, kiểm tra. Sau hợp nhất, Thanh tra TPHCM đã tổ chức 72 đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi tổng số tiền là 22 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 20 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức và 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện 239 kết luận thanh tra và báo cáo thanh tra, kiểm tra. Đến nay đã kết thúc theo dõi 17 kết luận, báo cáo; đã đôn đốc thu hồi gần 55 tỷ đồng; xử lý hành chính 20 tổ chức và 237 cá nhân. Thanh tra Thành phố đã tiếp 2.170 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 3.611 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Quang cảnh hội nghị

Thanh tra TPHCM cũng chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan đề xuất UBND TPHCM xử lý, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc. Theo đó, UBND TPHCM đã xem xét, chấp thuận ban hành thông báo chấm dứt giải quyết 8/13 vụ việc trên địa bàn thành phố. Toàn ngành đã thực hiện 38 cuộc thanh tra đối với 85 đơn vị về thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 cá nhân.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Thanh tra TPHCM đạt được trong năm 2025.​

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đồng chí, với bối cảnh hiện nay, thanh tra vừa là công cụ phát hiện sai phạm, vừa là thiết chế kiến tạo sự minh bạch, thúc đẩy đổi mới, bảo vệ sự ổn định và niềm tin xã hội. “Một nền quản trị tốt phải có cơ chế giám sát mạnh và ngành Thanh tra chính là trụ cột trong cơ chế này”, đồng chí Lê Sỹ Bảy nhấn mạnh và yêu cầu Thanh tra TPHCM chú trọng thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, trùng lặp, chồng chéo, vừa bảo đảm kiểm soát quyền lực, vừa tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.​

Cùng với đó là tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; kịp thời trao đổi thông tin, cảnh báo rủi ro, hỗ trợ xử lý vụ việc phức tạp, đông người, lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư xây dựng…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy yêu cầu Thanh tra TPHCM tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2026 và các đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, tập trung thực hiện rốt ráo các nội dung còn tồn đọng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ; đổi mới phương thức thanh tra từ thanh tra theo kế hoạch sang tập trung thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm...

Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì tiếp thu ý kiến chỉ đạo Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì khẳng định, thời gian tới, Thanh tra TPHCM tập trung nhiều giải pháp, trong đó, sẽ kiểm tra các tổ chức, cá nhân chậm thực hiện kết luận thanh tra; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc để các công trình, dự án theo kết luận thanh tra sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế thành phố. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ để phòng ngừa vi phạm ngay chính nội bộ ngành thanh tra.

Dịp này, Thanh tra TPHCM có 79 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp ngành Thanh tra Việt Nam; 26 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM; 12 tập thể nhận giấy khen của Chánh thanh tra TPHCM vì thành tích trong công tác năm 2025.

Tin liên quan Thanh tra TPHCM kiến nghị xử lý về kinh tế hàng chục ngàn tỷ đồng

THU HƯỜNG