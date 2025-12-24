Chậm nhất 17 giờ ngày 1-2-2026, người ứng cử phải nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 17-12-2025 đến ngày 25-1 -2026) theo 3 bước.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ký ban hành hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 17-12-2025 đến ngày 25-1 -2026 theo 3 bước.

Bước một: tổ chức họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bước hai: tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

Bước ba: trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với bước hai, người ứng cử đại biểu Quốc hội được mời tham dự hội nghị; trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội làm hồ sơ ứng cử theo quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, hướng dẫn theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chậm nhất 17 giờ ngày 1-2-2026, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử quốc gia.

PHAN THẢO