Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Tối 30-7, tại đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức chương trình giao lưu các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM trao quà lưu niệm đến lãnh đạo đặc khu Côn Đảo

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, sáng kiến, giải pháp thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM chia sẻ, tham gia “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 là dịp để các đại biểu tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang phát biểu tại họp mặt

Đồng chí khẳng định, việc lựa chọn đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng ghi dấu sự hy sinh, cống hiến của biết bao chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, làm điểm đến của hành trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Qua mỗi địa danh lịch sử, mỗi câu chuyện về ý chí kiên trung, bất khuất của các thế hệ đi trước, mỗi đại biểu càng thấm nhuần hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Từ đó, hun đúc quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM trao tặng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại đặc khu Côn Đảo

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Các gương điển hình tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, gương mẫu; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

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