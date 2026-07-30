Sớm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Ngày 30-7, tại buổi tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, sáng 30-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, trong đó Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.

Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, sáng 30-7. ﻿ Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại, đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD; tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), nhấn mạnh, đây là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, sáng 30-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện, nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Đại sứ Caroline Beresford chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh, New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford tại buổi tiếp, sáng 30-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Đại sứ Caroline Beresford khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Đại sứ Caroline Beresford nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

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LÂM NGUYÊN