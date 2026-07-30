Tàu sân bay USS George Washington thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

2 tàu hải quân hộ tống cập cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn do Chuẩn Đô đốc Eric J. Anduze, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 Hải quân Hoa Kỳ, làm trưởng đoàn cùng hơn 6.000 sĩ quan và thủy thủ.

Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ đón được Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì tại Cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của Việt Nam. Cùng dự có Đại biện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, Tùy viên Quốc phòng cùng đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại diện phía Việt Nam và Hoa Kỳ bắt tay tại lễ đón. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, từ ngày 30-7 đến 3-8, chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các sĩ quan, thủy thủ sẽ tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao và một số hoạt động cộng đồng.

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

XUÂN QUỲNH