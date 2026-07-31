Quốc hội khóa XVI xem xét 33 nội dung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội vừa phát hành, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng 3-8-2026 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường Diên Hồng. Ảnh minh họa

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-8 đến sáng 13-8, đợt 2 từ ngày 19-8 đến 24-8. Trong thời gian nghỉ giữa hai đợt, các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội dự kiến thông qua 15 dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm, trong đó có Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Đầu tư (sửa đổi điều 6 và phụ lục IV), Luật Hải quan, Luật Phát triển đô thị...

Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với nhiều dự án luật như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)…

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh; một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình; cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

ANH PHƯƠNG