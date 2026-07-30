Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 5 nghị quyết về ngân sách và nhân sự

Ngày 30-7, Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI đã ký ban hành 5 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CẨM HÀ

Cụ thể, Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Nghị quyết này quy định chi tiết về quy trình, thủ tục, hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan (như Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, các Ủy ban của Quốc hội) trong việc lập, thẩm tra và quyết định các báo cáo tài chính, ngân sách quốc gia và đầu tư công; thay thế cho các Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 và số 974/2020/UBTVQH14 trước đây. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-8-2026.

Nghị quyết số 307/NQ-UBTVQH16 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đỗ Thanh Bình có nội dung phê chuẩn việc chuyển sinh hoạt của ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, từ Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Trước đó, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 27-7-2026.

Nghị quyết số 308/NQ-UBTVQH16 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng có nội dung phê chuẩn việc chuyển sinh hoạt của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Trước đó, ông Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 27-7-2026.

Nghị quyết số 309/NQ-UBTVQH16 được ban hành kèm theo một quy chế chi tiết về quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nhiệm vụ của Hội đồng khoa học, cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học tại các cơ quan của Quốc hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-7-2026, thay thế Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23-2-2021.

Nghị quyết số 311/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với bà Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Bà Đặng Bích Ngọc đồng thời làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-7-2026.

ANH PHƯƠNG