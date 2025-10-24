Sau bão, miền Trung ứng phó sạt lở

Bão số 12 đã tan, nhưng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, mưa lớn và lũ được dự báo sẽ tiếp diễn đến ngày 25-10. Các địa phương hiện tiếp tục ứng trực để kịp thời ứng phó nếu có sự cố xảy ra.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Trung bộ, từ nay đến trưa 25-10, Đà Nẵng và khu vực lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, vùng núi phía Nam có nơi trên 400mm. Mực nước trên các sông có thể xuất hiện một đợt lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn.

Vỉa hè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị sóng biển đánh bong gạch lát nền. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Đà Nẵng, ngày 23-10, khu vực đường Như Nguyệt (phường Hải Châu) bị sóng lớn đánh mạnh vào bờ kè, làm bong bật gần như toàn bộ gạch lát vỉa hè. Một số hạng mục như trụ đèn, ghế đá, lan can và phần nền bị sạt lở, hư hỏng nặng. Sóng lớn liên tiếp khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đã rào chắn, hạn chế người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục thu dọn đất đá tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 14D dẫn lên cửa khẩu Tây Giang. Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường. Điểm sạt lở nghiêm trọng nằm ở khu vực ngã ba thôn Cha Nốc, gần rẽ vào thôn A Tu, cách cửa khẩu khoảng 4km.

Tại TP Huế, mưa lớn kết hợp triều cường khiến bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở nặng hơn 1km, nước biển xâm thực sâu 50-70m, đe dọa công trình hạ tầng và khu dân cư. Bờ biển xã Vinh Lộc dài 2km cũng bị xâm thực sâu 10-30m, ảnh hưởng tuyến đường tỉnh lộ 21 và nhiều hạng mục thiết yếu. Tại thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc), sóng biển tiếp tục ăn sâu, có nguy cơ “xóa sổ” đường ven biển. Cùng ngày, lực lượng xung kích xã Khe Tre (TP Huế) phối hợp Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh xử lý điểm sạt lở mái taluy dương trên tuyến dẫn từ cao tốc La Sơn - Túy Loan vào trung tâm xã.

mNgày 23-10, lũ tại vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) tiếp tục dâng cao. Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Tây Ninh, tại trạm đo trên sông Vàm Cỏ Tây (xã Mộc Hóa) ghi nhận mực nước 205mm, vượt mức báo động 3; trạm kênh Hồng Ngự (xã Tân Hưng) đạt 297mm, vượt báo động 2. Đây được xác định là đỉnh lũ cao nhất trong mùa lũ năm nay và có khả năng duy trì trong vài ngày tới. Tại xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh), nước lũ dâng cao, gây ngập nhà, khiến việc sinh hoạt của hàng chục hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Tại Vĩnh Long, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi ở các xã - phường: Phú Túc, Tiên Thủy, Vĩnh Thành, Phước Mỹ Trung, Thành Thới, Nhị Long, Long Đức, Tân Hòa, đe dọa hàng trăm hécta rau màu, cây ăn trái của người dân địa phương. Ngoài ra, hơn 300m quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Minh bị ngập gần nửa mét khiến ô tô, xe máy lưu thông qua khu vực này khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia từ sáng sớm 23-10, lớp không khí lạnh tăng cường đã di chuyển xuống miền Bắc, khiến nhiều nơi ở đồng bằng và trung du Bắc bộ chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Sáng sớm, người dân ở Hà Nội phải mặc áo dày hơn để đi ra đường. Nhiệt độ tại khu vực trung tâm Hà Nội giảm còn 18oC. Các trạm đo nhiệt độ ở đồng bằng Bắc bộ như Hoa Lư (Ninh Bình), Phủ Lý (Ninh Bình), Hải Dương (Hải Phòng)… cũng ghi nhận mức nhiệt 18-19oC. Ở khu vực miền núi, nhiệt độ thấp hơn rõ rệt, tại Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nhiệt độ còn 9oC (giảm 1oC so với ngày trước đó).

Chiều 23-10, UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, qua thống kê sơ bộ, vụ ngập lụt ở phường vào rạng sáng 23-10 đã gây thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, nước ngập làm hư hỏng thiết bị điện tử; nhiều heo, bò của người dân bị chết, cuốn trôi. Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, UBND phường đã tham mưu UBND TPHCM xem xét, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ dân bị ngập. Việc ngập cục bộ là do mưa lớn kéo dài, làm lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn. Trong khi đó, lượng nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng sâu ở phường bị ngập nước. Trước đó, rạng sáng 23-10, mưa lớn làm nhiều nơi ở phường Bến Cát bị ngập sâu, đặc biệt có nơi ngập gần 2m. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và sơ tán 127 người, trong đó có nhiều trẻ em cùng người cao tuổi ra khỏi khu vực ngập an toàn. TÂM TRANG - CẨM TUYẾT

NHÓM PV