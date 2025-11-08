Sau bão số 13: Giá rau củ tăng cao, giá heo hơi giảm

Sau cơn bão số 13, giá rau củ tại nhiều tỉnh, thành tăng cao, nhiều loại tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, giá heo hơi giảm mạnh.

Do giá rau xanh tăng cao, tiểu thương tại các chợ truyền thống tại TPHCM dè dặt nhập hàng về bán

Rau củ tăng giá tại nhiều vùng miền

Ngày 8-11, ghi nhận tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, đậu cove và nhiều loại rau xanh khác ở các chợ truyền thống dao động 50.000 – 60.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với hồi giữa năm 2025. Giá khổ qua đã chạm mức 70.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối và chợ truyền thống ở TPHCM, giá rau xanh tăng từng ngày. Hầu hết các mặt hàng đều nhích từ 30% – 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức sáng 8-11, giá bầu tăng 3.000 đồng lên 28.000 đồng so với 3 ngày trước (so với đầu tuần tăng đến 10.000 đồng), cải ngọt tăng 4.000 đồng lên 29.000 đồng/kg (so với đầu tuần tăng 9.000 đồng), xà lách búp tăng 4.000 đồng lên 41.000 đồng/kg. Mặt hàng bí đao cũng tăng giá mạnh từ 18.000 đồng lên 25.000 đồng/kg.

Còn các chợ bán lẻ tại TPHCM, giá rau nhiều loại tăng mạnh so với đầu tháng 11. Ghi nhận ở một số chợ Xóm Mới, An Nhơn, Thạch Đà, Thị Nghè, Bà Chiểu, Tân Định..., giá rau dền hiện lên tới 40.000 đồng/kg, trong khi trước đó dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg; cải ngọt từ 18.000 – 20.000 đồng/kg tăng lên 35.000 – 40.000 đồng/kg; xà lách xoan đã tăng vụt lên mức 70.000 đồng/kg...

Người dân mua rau xanh ở chợ An Nhơn (phường An Nhơn, TPHCM)

Bà Nguyễn Thị Thơm, tiểu thương chợ An Nhơn (phường An Nhơn), cho biết lượng hàng nhập về giảm mạnh. “Tôi đặt 6kg cải xanh mà đầu mối chỉ giao 3kg. Cà chua hồi đầu tháng 11 có giá 30.000 đồng/kg, nay 60.000 đồng/kg”, bà Thơm nói.

Theo báo cáo của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, lượng hàng về chợ hiện chỉ còn hơn 2.000 tấn mỗi đêm, thấp hơn 30% so với hồi tháng 9-2025. Riêng ngày 8-11, lượng hàng hơn 2.300 tấn, giảm khoảng 200 tấn so với đầu tháng 11.

Giá rau củ tăng vọt tại các chợ truyền thống ở TPHCM sau cơn bão số 13

Giá heo hơi trong nước rớt mạnh

Ngày 8-11, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại Ninh Bình và Phú Thọ, cùng về mức 50.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ giá đi ngang, thương lái thu mua quanh mức 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi giảm tại một số tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau điều chỉnh, heo hơi tại Nghệ An và Thanh Hóa về cùng mức 49.000 đồng/kg, Hà Tĩnh còn 48.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại tất cả các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xuống dưới 50.000 đồng/kg, mua bán với giá từ 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Một cơ sở nuôi heo tại thôn An Thượng, xã Cửu An (tỉnh Gia Lai)

Trong khi đó, thị trường heo hơi miền Nam ổn định trong sáng nay, giao dịch ở 48.000 - 51.000 đồng/kg. Cụ thể, Tây Ninh và Cà Mau là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 51.000 đồng/kg. Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và TPHCM cùng ghi nhận giá 50.000 đồng/kg. Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt 49.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg.

Như vậy, so với hồi đầu tháng 10-2025, giá heo hơi đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Trước xu hướng này, thương lái giảm lượng thu mua nhằm hạn chế đà giảm sâu của thị trường, khiến lượng heo về các chợ đầu mối TPHCM cũng giảm đáng kể.

Thịt heo nhập về c hợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn thời điểm đầu tháng 11-2025

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, dù nguồn cung heo hơi giảm mạnh, giá heo mảnh loại 1 vẫn được giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 giảm nhẹ 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg.

Ngược lại, các mặt hàng thịt heo pha lóc ghi nhận mức giảm rõ rệt. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng giảm 3.000 đồng xuống còn 62.000 đồng/kg, giò trước 53.000 đồng/kg và giò sau giảm sâu nhất, còn 45.000 đồng/kg…

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, việc giảm lượng heo đưa về chợ là biện pháp kỹ thuật của thương lái nhằm kìm giữ giá bán ra, tránh tình trạng dư cung khiến giá heo hơi rơi mạnh hơn trong những ngày tới.

