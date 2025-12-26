Tạo không gian quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

Sáng 26-12, tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), Trung ương Đoàn đã khai mạc Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025.

Triển lãm có 30 gian hàng, quy tụ các mô hình kinh tế và sản phẩm tiêu biểu do thanh niên nông thôn làm chủ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các gian hàng tập trung trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vùng miền

Các gian hàng tập trung trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP, nông nghiệp sạch, hữu cơ, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, cùng các sản phẩm làng nghề truyền thống.

Trong đó, nhiều sản phẩm tham gia triển lãm đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, có tiềm năng mở rộng tiêu thụ và xuất khẩu. Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối trực tiếp, triển lãm tạo điều kiện để các chủ thể thanh niên tiếp cận doanh nghiệp, nhà phân phối, đối tác tiêu thụ, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Các đại biểu tham quan Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên năm 2025

Thông tin từ Trung ương Đoàn cho biết, triển lãm tại Hà Nội là điểm nối trong chuỗi hoạt động đã được Trung ương Đoàn triển khai trong năm 2025 tại các khu vực Tây Nam bộ, Tây Bắc bộ và Tây Nguyên, với tổng quy mô 150 gian hàng. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 đến 28-12.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, triển lãm nhằm tạo không gian giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do thanh niên làm chủ; đồng thời góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn.

Tối cùng ngày, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025 cho các gương thanh niên nông thôn tiêu biểu.

