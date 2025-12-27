Chủ động nguồn thịt heo, trứng gia cầm dịp tết

Trong bối cảnh sức mua cuối năm tăng vì gần đến Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ 2026, thị trường thịt heo và trứng gia cầm được dự báo khó “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, ngành chức năng của TPHCM đã chủ động trong việc đảm bảo về giá và an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng.

Giá thịt heo, trứng tăng

Những ngày cuối tháng 12, tại miền Bắc, giá heo hơi đã tăng lên mức 71.000 đồng/kg. Miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi cao nhất tới 70.000 đồng/kg. Ở miền Nam, giá heo hơi tại TPHCM và Đồng Nai đã chạm mốc 65.000 đồng/kg, mức cao nhất khu vực. So với hồi cuối tháng 11 vừa qua, giá heo hơi trong nước đã tăng hơn 10.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) ngày 26-12, một số tiểu thương cho biết giá thịt heo tăng nhiều. Tại sạp phân phối của Công ty thực phẩm Hồng Đào, giá thịt ba rọi sườn điều chỉnh tăng lên 130.000 đồng/kg, đùi 85.000 đồng/kg, xương giò sau 70.000 đồng/kg (mỗi loại tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 12)…

Chị Ngọc Hoa, ngụ phường An Hội Tây (TPHCM), thường xuyên đi chợ cho bếp ăn tập thể, nhìn nhận: Hôm trước tôi mua xương giò heo ở chợ truyền thống chỉ 50.000 đồng/kg, nay đã tăng thêm 20.000 đồng/kg. Các loại thịt khác cũng đồng loạt tăng giá so với trước.

Một mặt hàng thiết yếu cũng duy trì mức giá cao là trứng gia cầm. Tại thị trường TPHCM, giá trứng vịt và trứng gà ta V.Food lần lượt là 38.900 đồng và 44.000 đồng/vỉ (10 trứng); giá trứng gà ác Ba Huân 45.700 đồng/vỉ; giá trứng gà thảo mộc San Hà 35.000 đồng/vỉ; giá trứng gà Happy Egg 36.000 đồng/vỉ… Ngay trứng gà của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cũng tăng 1.200-3.000 đồng/vỉ, tương đương 200-300 đồng/trứng tùy loại, áp dụng từ ngày 8-12-2025.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V-Food), cho hay, giá trứng tăng cao thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thị trường Campuchia vẫn đang hút một lượng lớn trứng. Thêm nữa, nguồn cung trong nước bị thiệt hại bởi mưa lũ, nhu cầu tiêu thụ sau đó tăng cao đã đẩy giá trứng lên.

Thịt heo nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM)

Xử lý gian lận trong kinh doanh thực phẩm tươi sống

Về việc cung ứng nguồn hàng cho thị trường cuối năm, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, thông tin, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 6 tỉnh thành: Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ trong kiểm soát nông sản, thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn, tiếp tục triển khai “Chuỗi thực phẩm an toàn”. TPHCM hiện đáp ứng khoảng 60% nhu cầu nông sản, thực phẩm, khoảng 40% còn lại được cung ứng từ các tỉnh, thành khác. Một số nguồn hàng từ miền Trung có thể chịu ảnh hưởng do mưa lũ thời gian qua, song các doanh nghiệp và trang trại trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị, dự trữ và điều tiết nguồn hàng.

Đối với thịt heo và gia súc, gia cầm, ông Võ Thành Giàu chia sẻ nguồn cung trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, trong đó sản lượng từ trang trại tại chỗ chiếm khoảng 60%. Các cơ sở chăn nuôi đã có phương án tăng đàn, dự phòng nguồn hàng, sẵn sàng bù đắp khi có biến động cục bộ. Sở NN-MT đã nắm chắc các đầu mối cung ứng, phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và chuỗi cung ứng đã ký kết để bảo đảm nguồn hàng ổn định, an toàn cho thị trường TPHCM dịp tết.

Theo Sở Công thương TPHCM, quy mô chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2026 lớn nhất so với nhiều năm trở lại đây. Hiện thành phố có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn. Đây là “xương sống” đưa hàng tết đến từng khu dân cư.

Các doanh nghiệp như: Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, Satra, Vissan… đã bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng cho hàng hóa trong 2 tháng cao điểm tết; trong đó gần 13.000 tỷ đồng dành riêng cho nhóm hàng bình ổn. Hàng hóa bình ổn gồm 12 nhóm lương thực - thực phẩm thiết yếu, nhóm hàng mỹ phẩm và tiêu dùng. Mỗi tháng cao điểm tết, dự kiến cung ứng 5.500 tấn thịt gia cầm, 23 triệu quả trứng, 10.000 tấn rau củ quả... Điều đáng mừng là hàng bình ổn vẫn giữ được lợi thế giá luôn thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sự chênh lệch này là “lá chắn giá” quan trọng cho người tiêu dùng trong giai đoạn cận tết. Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn được giao nhiệm vụ dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng phương án dự trữ và cung ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm, chuẩn bị trữ lượng vượt đăng ký trong mọi tình huống, bảo đảm nguồn hàng dồi dào để giữ nhịp thị trường ổn định.

Sở Công thương TPHCM xác định, kiểm tra thị trường là nhiệm vụ liên tục, nhưng dịp Tết Nguyên đán 2026 thì tăng tốc mạnh hơn. Lực lượng quản lý thị trường, hải quan... và các đơn vị liên ngành được huy động để kiểm tra kho bãi, điểm bán, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kịp thời xử lý hành vi gian lận. Sở cũng đã ban hành văn bản gửi 168 phường, xã, đặc khu yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá, nhất là thực phẩm tươi sống. Nếu phát hiện nơi nào có dấu hiệu khan hàng hoặc tăng giá bất thường, địa phương phải báo ngay và đề xuất biện pháp xử lý trong ngày.

Đoàn công tác liên ngành của Bộ NN-MT vừa có buổi làm việc tại TPHCM về công tác đảm bảo nguồn cung và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026. Năm nay, thị trường tết có nhiều điểm mới khi dự báo số người ở lại thành phố đón tết tăng cao; xu hướng người dân từ các tỉnh về TPHCM sum họp, tham gia hoạt động vui chơi, giải trí sau khi thành phố mở rộng không gian đô thị. “Với lượng hàng hóa lớn, đến từ nhiều địa phương và nhiều nguồn, thành phố sẽ tập trung kiểm tra các khâu có nguy cơ cao, bảo đảm chất lượng hàng hóa trên thị trường, để người dân và du khách yên tâm mua sắm trong dịp tết”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh tại buổi làm việc.

ĐỨC TRUNG - THI HỒNG