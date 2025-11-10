Schneider Electric và Motivair giới thiệu bộ giải pháp làm mát bằng chất lỏng tối ưu cho AI và điện toán hiệu suất cao

Tập đoàn Schneider Electric vừa công bố danh mục giải pháp làm mát bằng chất lỏng toàn diện dành cho môi trường trung tâm dữ liệu siêu lớn, cho thuê và mật độ cao, được thiết kế để hỗ trợ các nhà máy AI trong tương lai.

Bộ giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới, tối ưu cho AI và điện toán hiệu suất cao

Các giải pháp làm mát “Motivair by Schneider Electric” hiện đã có mặt trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu điện năng và GPU cao của các trung tâm dữ liệu mật độ cao một cách đáng tin cậy và quy mô lớn.

Danh mục sản phẩm bao gồm hạ tầng vật lý trung tâm dữ liệu như CDU, RDHx, HDU, tấm làm mát động, máy làm lạnh và nhiều hơn nữa, cùng phần mềm và dịch vụ hỗ trợ. Tất cả đều được thiết kế để xử lý các yêu cầu quản lý nhiệt của khối lượng công việc điện toán hiệu suất cao (HPC), AI và điện toán tăng tốc thế hệ mới.

Có thể kể đến các giải pháp làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu như: CDU (Coolant Distribution Units) được thiết kế hợp tác với các nhà sản xuất silicon hàng đầu, hỗ trợ tích hợp liền mạch với các bộ xử lý và bộ tăng tốc thế hệ mới. Dải sản phẩm từ 105kW đến 2.5MW, vượt xa nhu cầu thị trường hiện tại. ChilledDoor - Bộ trao đổi nhiệt cửa sau, làm mát rack có mật độ lên tới 75kW, lý tưởng cho GPU công suất cao. Thiết kế không phụ thuộc vào loại rack giúp dễ dàng tích hợp vào bất kỳ môi trường HPC nào. HDU - Thiết bị tản nhiệt chất lỏng sang không khí, là giải pháp hoàn hảo cho các bộ tăng tốc AI, môi trường colocation hoặc phòng thí nghiệm không có nguồn nước sẵn có…

Richard Whitmore, Tổng Giám đốc Motivair thuộc Schneider Electric cho biết: “Hiện nay, chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp làm mát bằng chất lỏng duy nhất chứng minh được năng lực chuyên môn ở cấp độ silicon, thông qua việc đồng phát triển các giải pháp cùng NVIDIA và các nhà sản xuất GPU hàng đầu khác. Hợp tác với Schneider Electric, chúng tôi đã tạo ra một danh mục sản phẩm vượt trội, không chỉ rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư (ROI) cho khách hàng trên toàn thế giới”.

KIM THANH