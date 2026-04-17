Sẽ chuyển giao đất quốc phòng cho TP Đà Nẵng để triển khai khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đề xuất phương án hoán đổi, quy hoạch đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; trong đó tập trung bố trí vị trí đóng quân cho một số đơn vị thuộc Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Đồng thời quy hoạch thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập Quân khu 5.

Quang cảnh buổi làm việc giữa TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Theo phương án, phần đất quốc phòng được chuyển giao cho địa phương quản lý sẽ phục vụ triển khai Dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong xử lý môi trường đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân thành phố.

Đối với khu vực dự kiến quy hoạch đất quốc phòng, các đại biểu thống nhất đánh giá đây là địa bàn có địa hình thuận lợi cho xây dựng thao trường huấn luyện và sở chỉ huy diễn tập Quân khu 5. Hệ thống giao thông kết nối tương đối hoàn chỉnh thuận lợi cho triển khai thi công công trình quân sự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định UBND thành phố thống nhất cao việc chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như các vị trí giao cho quân đội quản lý, sử dụng trên tinh thần phối hợp hiệu quả, chất lượng. Thành phố giao các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, cập nhật các vị trí đất quốc phòng vào quy hoạch chung. Đề nghị Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ trong lập dự án, hoàn thiện quy hoạch, trình Bộ Quốc phòng phê duyệt đúng quy định.

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm việc

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết: Quân khu 5 sẽ phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thống nhất chủ trương, báo cáo Bộ Quốc phòng các phương án hoán đổi đất quốc phòng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng quỹ đất, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm đúng quy định.

NGUYỄN CƯỜNG