Shopee ứng dụng AI thúc đẩy hệ sinh thái thương mại điện tử

Shopee Brands & Creators Summit 2026 mang đến không gian kết nối hệ sinh thái TMĐT.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn thường niên, nơi các bên cùng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khám phá những cơ hội tăng trưởng mới. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết: “Tương lai của thương mại điện tử không được định hình bởi một doanh nghiệp riêng lẻ, mà bởi sức mạnh cộng hưởng của toàn bộ hệ sinh thái. Tầm nhìn này khẳng định nỗ lực của Shopee trong việc xây dựng một cộng đồng gắn kết, cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho TMĐT Việt Nam".

Theo đó chương trình sẽ diễn ra vào ngày 30-6-2026 tại TPHCM, Shopee Brands And Creators Summit 2026 quy tụ hàng trăm đại diện từ các thương hiệu, nhà bán hàng, đối tác vận hành cùng các nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng so với các chương trình đối tác thường niên trước đây, khi Shopee quyết định mở rộng quy mô và phạm vi tiếp cận hướng đến tất cả các nhóm đối tác trong hệ sinh thái thay vì chỉ tập trung vào nhóm thương hiệu.

Một trong những trọng tâm nổi bật của diễn đàn năm nay chính là vai trò của AI trong việc tối ưu hóa vận hành và tiếp thị. Trong bối cảnh thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới, yêu cầu về chất lượng vận hành và năng lực cạnh tranh ngày càng cao. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông minh hơn, tăng năng suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững…

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025, quy mô thị trường có thể đạt mốc 61 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 20%. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người và tầng lớp trung lưu đang mở rộng, TMĐT sẽ đóng vai trò xương sống trong nền kinh tế số của Việt Nam những năm tới.

KIM THANH