Siết trách nhiệm để phòng ngừa lãng phí

Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) được kỳ vọng tạo bước chuyển mới, khi lần đầu tiên đưa nguyên tắc “xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc từ chức nếu để xảy ra lãng phí nghiêm trọng” vào luật. Thực tế cho thấy những câu chuyện lãng phí khắp nơi vẫn gây nhức nhối, đòi hỏi một hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch để siết trách nhiệm và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tăng chế tài

Lãng phí không phải khái niệm xa lạ, mà nó có thể nảy sinh từ những chi tiết nhỏ nhất trong đời sống, từ những văn bản chưa rõ ràng đến những công trình đồ sộ, có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra trong Thông tư số 01/2021 của Bộ GTVT, cụm từ “xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở” đã khiến người dân phải gánh thêm chi phí xét nghiệm khi làm thủ tục giấy phép lái xe. Chỉ mười chữ nhưng hệ quả là hơn 350 tỷ đồng chi phí bị đội lên.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) được TPHCM đề xuất làm trường đại học. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hồi tháng 3-2025 cũng đã thống nhất đưa một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Trong đó có vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm tại dự án tòa nhà Trung tâm Điều hành và giao dịch thương mại, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VCEM); Dự án thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại), thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Hiện nay, trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, hợp nhất các tỉnh, thành phố, công tác quản lý, khai thác nhà, đất công dôi dư và xử lý các công trình chậm tiến độ… để không xảy ra lãng phí cũng là một thách thức lớn. Theo thống kê bước đầu, trên cả nước hiện dôi dư hơn 4.220 trụ sở hành chính. Tại TPHCM, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, số trụ sở dôi dư khá lớn. Trong số này có nhiều trụ sở có diện tích, quy mô lớn và nằm ở vị trí đắc địa, đã được đề xuất hướng xử lý để tránh lãng phí.

Cụ thể, Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) được đề xuất chuyển đổi thành cơ sở đào tạo, thậm chí thành trường đại học, để phục vụ nhu cầu phát triển giáo dục - đào tạo của vùng Đông Nam bộ. Tòa tháp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trước đây) cũng được tính toán sử dụng. Phương án là một tháp tiếp tục dành cho cơ quan nhà nước, một tháp chuyển công năng thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo. Đây là những ý tưởng mang tinh thần “biến dôi dư thành hữu ích”, cho thấy nỗ lực giảm lãng phí trong bối cảnh số lượng tài sản công lớn.

Có thể nói, đây là đề xuất kịp thời của TPHCM. Song thực tế lãng phí vẫn tồn tại và nguy cơ tiếp tục phát sinh trong xã hội, không chỉ diễn ra ở TPHCM mà có thể xảy ra ở các địa phương khác trên cả nước. Vì vậy, để đảm bảo tính căn cơ hơn, rất cần có luật định rõ ràng, có nguyên tắc xử lý trách nhiệm cụ thể. Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV tới đây đã có nhiều điểm mới, được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, nhận xét, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chống lãng phí, tiêu cực không phải bây giờ mới đặt ra. Song trong điều kiện hiện nay, khi đất nước phát triển, có điều kiện vật chất nhiều hơn thì nguy cơ lãng phí cũng lớn hơn. Vì vậy, chủ trương này càng phải được nhấn mạnh, khẳng định tính đúng đắn, cần thiết và có các giải pháp phòng chống hiệu quả.

“Hiện Bộ luật Hình sự chưa có tội danh riêng về lãng phí, nhưng có thể vận dụng một số tội danh liên quan để xử lý”, Luật sư Hà Hải nêu ý kiến. Ông phân tích, chống lãng phí không thể chỉ kêu gọi mà phải đi vào thực chất, phải luật hóa, định nghĩa cụ thể, liệt kê hành vi, gắn với chế tài xử lý thật mạnh. Nghĩa là phải có quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật của cơ quan hành pháp hoặc trong luật của Quốc hội, có định nghĩa rõ ràng, liệt kê cụ thể những hành vi nào bị coi là lãng phí và phân biệt với tham nhũng hay các hành vi vi phạm khác. Tiếp đó, người vi phạm phải bị xử lý tương ứng, từ xử lý hành chính đến xử lý hình sự nếu hành vi nghiêm trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật trên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị quy định rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc từ chức khi để xảy ra lãng phí nghiêm trọng trong phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, cần có điều khoản cụ thể về xử lý vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bao gồm cả trách nhiệm liên đới của người đứng đầu.

Ủng hộ đề nghị trên, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cho rằng, nếu luật chỉ dừng lại ở mức quy định chung chung thì sẽ khó triển khai, khó quy trách nhiệm và xử lý. Ông dẫn chứng, ngay tại TPHCM, dù thành phố đã nỗ lực chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp lãng phí, nhưng thực tế vẫn còn không ít trụ sở, mặt bằng công bị bỏ trống, nhiều dự án, đề án liên doanh, liên kết bị chậm phê duyệt, kéo dài nhiều năm mà chưa được triển khai.

Theo ông Cao Thanh Bình, nếu luật quy định rõ ràng, cụ thể thì người đứng đầu, cơ quan quản lý sẽ phải có trách nhiệm cao hơn, không thể né tránh. Thành phố đã nỗ lực rà soát, sắp xếp, có kế hoạch sử dụng lại quỹ nhà, đất công sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng để việc thực thi thực sự quyết liệt, đồng bộ thì vẫn cần cơ chế rõ ràng. Khi luật đã quy định, nếu cán bộ không xử lý, không tham mưu tốt thì phải chịu liên đới trách nhiệm.

Đánh giá điểm then chốt nằm ở quy định nguyên tắc “người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân” khi để xảy ra lãng phí trong phạm vi quản lý, đại biểu Quốc hội Dương Ngọc Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho rằng, điều này sẽ nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cần lưu ý cơ chế bảo vệ người cung cấp thông tin, người đấu tranh chống lãng phí phải thật sự khả thi, bảo đảm an toàn cho công dân và cán bộ. Bên cạnh đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cần được quy định cụ thể, có khung mức định lượng rõ ràng và gắn chặt với kết quả kiểm tra, thanh tra; tăng cường công khai, minh bạch kết quả xử lý để củng cố niềm tin xã hội.

Dự thảo luật lần này chính là cơ hội để bịt những “lỗ hổng” về trách nhiệm. Khi trách nhiệm cá nhân được siết chặt, từng đồng ngân sách, từng tài sản công, từng công trình, dự án mới được triển khai, quản lý, sử dụng hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội TRẦN KIM YẾN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM: Rõ nguyên tắc xử lý trách nhiệm để chặn lãng phí So với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, điểm mới nổi bật của dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) thể hiện ở chỗ, khi cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí, người đứng đầu không thể “đứng ngoài” mà phải chịu trách nhiệm đến cùng. Việc luật nêu rõ các hình thức kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, như Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề xuất, chính là thông điệp mạnh mẽ, cho thấy thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm. Vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu. Điều đó còn thể hiện rõ văn hóa từ chức khi cán bộ không làm tròn nhiệm vụ, gây thất thoát lãng phí. Nếu bổ sung được và để quy định này đi vào cuộc sống, trước tiên cần xác định rạch ròi thế nào là “lãng phí”, “lãng phí nghiêm trọng”, hay “lãng phí rất nghiêm trọng”, căn cứ trên mức cụ thể về thiệt hại tài chính, tài sản và ảnh hưởng xã hội, tránh tình trạng áp dụng tùy tiện. Hai là, phải rõ quy trình xử lý, bảo đảm công bằng, mức độ vi phạm đến đâu thì kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức đến đó; đồng thời công khai để nhân dân giám sát. Mặt khác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, không chỉ “liên đới” mà phải chịu kỷ luật tương xứng nếu buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí. Cùng với đó là phải tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như đầu tư công, mua sắm tài sản, quản lý đất đai, tài sản công. Khi có cơ chế rõ ràng và quyết liệt, cán bộ sẽ tự nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tiết kiệm, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện. Và các quy định này sẽ trở thành “hàng rào kỷ cương” hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ nhân dân.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG