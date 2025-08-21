- Chuyện mới ở hàng không xứ mình là một hãng bay sắp đạt tới điểm hòa vốn. Sau mấy năm tái cấu trúc, thắt lưng buộc bụng, có vẻ như hãng bay này gần thoát cục nợ bự. Nhưng cùng lúc, nhân sự lãnh đạo của hãng lại biến động mạnh.

- Vậy thị trường hàng không xứ mình hiện tại ra sao?

- Lúc mới xuất hiện, hãng bay kể trên được dự đoán sẽ trở thành đối thủ đáng kể của 2 hãng lớn nhất. Nhưng tới giờ họ đã hụt hơi. Người rành chuyện cho rằng 2 hãng bay bự kia đã chiếm phần lớn thị phần hàng không trong nước lẫn tần suất khai thác. Các hãng bay còn lại vẫn thuộc dạng “nhi đồng”, nên để từ từ mới biết có đủ sức lấn lướt hay không.

- Cạnh tranh luôn mang lại sức bật mới cho thị trường. Có như thế, người tiêu dùng mới được lợi. Thị trường hàng không ở mình vẫn còn nhỏ hẹp. Nếu sớm có hãng bay tầm cỡ của nước ngoài tham gia, câu chuyện cạnh tranh sẽ khác hẳn. Chiếc bánh thị trường tăng trưởng mạnh, cạnh tranh càng sôi động. Có sòng phẳng như thế, mới loại bỏ được doanh nghiệp yếu kém, tồn tại nhờ… bú sữa.

- Sân bay Long Thành sắp được đưa vào khai thác, áp lực cạnh tranh của các hãng bay sẽ tăng lên. Ai phục vụ tốt, bay an toàn và đúng giờ, cải thiện được tài chính thì sẽ chắc chân. Thị trường hàng không mở mang về quy mô và chất lượng mới ưng bụng hành khách.

