- Còi tàu lửa trước đây hay bị “dịch” qua một từ gần âm là “hu hu”, gần nghĩa với buồn bã. Bây giờ ngành đường sắt đã có gì mới mẻ?

- Chuyện gần nhất là tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị) vừa đi vào khai thác. Đây là tuyến dành cho khách du lịch, giá vé tương xứng với chất lượng cao. Dù là ghế ngồi hay nằm, tiện nghi được trang bị cho các toa được chủ đầu tư đánh giá là tương đương khoang thương gia trên máy bay. Trước đó nữa, là đoàn tàu mang tên Hoa Phượng Đỏ nối Hà Nội - Hải Phòng, cũng phục vụ du lịch.

- Điều gì đáng chú ý ở các chuyến tàu du lịch nói trên?

- Về kỹ thuật, các toa tàu được đóng mới hoàn toàn ở trong nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Nhưng đáng nói hơn là cung cách phục vụ. Khách du lịch luôn khắt khe, nên để phát triển thương hiệu, tàu lửa du lịch luôn phải đảm bảo sạch sẽ tinh tươm, đúng giờ, nhân viên chiều khách… Đây là những thứ thường bị phàn nàn ở tàu lửa kiểu cũ. Vậy cũng tức là ngành đường sắt xứ mình bắt đầu chuyển mình, học làm dịch vụ đúng nghĩa.

- Làm gì mà tận tâm, sẽ đều được tưởng thưởng tương xứng. Dù là tàu chạy chậm hay tàu cao tốc mai mốt, chất lượng dịch vụ sẽ quyết định việc giữ chân khách hàng. Tâm thế phục vụ mới dẫn tới thay đổi mạnh mẽ. Chọn cạnh tranh để tồn tại, sẽ tìm thấy lối ra.

TƯ QUÉO